Znani Slovenec iskreno o lastni stiski

V ŠOKkastu je gostoval radijski voditelj Miha Deželak, ki ni govoril samo o dobrodelnosti. Začetki njegove akcije so bili skromni in pred devetimi leti se je na pot odpravil z otroškim skirojem, ki mu je povzročil nemalo preglavic. Deželak je z akcijo, ki je presegla okvire, ki so jih kadar koli pričakovali, letos že deveto leto prekolesaril Slovenijo po dolgem in počez ter spodbudil ljudi, da so darovali več kot milijon evrov za letovanje otrok na morju. Ob težkih zgodbah še vedno začuti žalost. »V bistvu sem bolj žalosten kot jezen, in čeprav to dojemam kot nekakšno družbeno dejstvo, me zelo moti,« nam je povedal srčni radijec.

Priznal je, da je bilo tudi njemu kdaj težko. FOTO: DARJA ŠTRAVS TISU

Od nekdaj čut za sočloveka

Kdo je Miha Deželak in kakšna je njegova zgodba? Je tudi sam v preteklosti potreboval pomoč, da danes tako velikodušno ponudi roko vsakemu, ki je v stiski? Priznal je, da se takšna vprašanja zadnje čase pogosto pojavljajo in da je imel relativno mirno in srečno otroštvo. Prvič se je znašel v finančni stiski, ko se je z družino lotil prenove stare hiše. »Tukaj sem pa tudi jaz občutil, da ni fino, ko ne moreš več dvigniti denarja, ko moraš plačati mojstra, pa ne gre,« nam je zaupal Miha, ki je še dodal, da so k sreči po prenovi splavali na površje.

Tudi jaz sem občutil, da ni fino, ko ne moreš več dvigniti denarja, ko moraš plačati mojstra, pa ne gre.

V dolgoletni radijski karieri so ga že velikokrat premaknili iz cone udobja, razkril nam je, kdaj se je uprl in kaj vse je moral početi. Začel je na radiu Vrhnika, na avdicijo ga je prijavila mama, in od takrat je šla njegova pot samo navzgor. V studio je prinesel tri predmete, ki mu veliko pomenijo, vsak pa predstavlja pomemben del njegovega življenja. Eden izmed njih je dragocen spomin na nogometnega zvezdnika Messija. Svoje občutke o vseh akcijah bi rad strnil v knjigi, saj se je v teh letih nabralo veliko zgodb iz zakulisja. Vse to in še več si lahko ogledate v ŠOKkastu.