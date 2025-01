Znani Slovenci in Slovenke so zapustili državo (FOTO)

V zimskih mesecih se mnogi raje kot na bele strmine odpravijo na počitnice v tople kraje. Med njimi ne manjka niti znanih Slovencev, ki so dobro izkoristili obdobje zimskih počitnic in za odklop in polnjenje baterij izbrali destinacije, kjer kap, rokavic in šalov niso potrebovali.

Pevec in plesalec Sebastian se vsako leto tradicionalno odpravi na počitnice na drug konec sveta. Tako je bilo tudi letos, ko se je odpravil na Filipine, kjer je praznoval tudi rojstni dan. »Zelo iskreno? Kar se mene tiče, bi 4. januar najraje preskočil. V resnici vsako leto raje, čeprav za nič na svetu ne bi želel biti še enkrat najstnik. 'Psihofizične' bolečine ob vsakem rojstnem dnevu skušam vsaj malo olajšati kot najbolje vem in znam – s potovanji in na toplem. Tudi zato, da lahko ugasnem telefon,« je strnil misli ob osebnem prazniku.

Sebastian je rojstni dan praznoval na Filipinih.

Na lepše se je še pred iztekom starega leta odpravila tudi komičarka in zvezda nove predstave Ženske brez filtra Tanja Kocman. S srčnim izbrancem Primožem je prvič odpotovala na Maldive, ki so jo tako očarali, da je že zdaj prepričana, da se bo nekega dne vrnila. Igralka Nina Ivanič se je odločila za Afriko. Velika ljubiteljica potovanj, ki se vsaj enkrat na leto odpravi v oddaljene kraje, je tokrat obiskala Tanzanijo. Voditeljica Bernarda Žarn se okoli božiča in novega leta rada odpravi v tople kraje. Lansko leto je bila na Mauritiusu, leto prej v Omanu in na Havajih. Katero državo je izbrala tokrat, ni razkrila, je pa na instagramu objavila fotografijo, na kateri vidno uživa v poletnih temperaturah.

Bernarda Žarn lokacije ni razkrila. FOTOGRAFIJE: INSTAGRAM