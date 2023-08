Po katastrofalnih poplavah znani Slovenci ponudili roko pomoči (FOTO)

Slovenci smo že neštetokrat dokazali, da znamo tudi v najbolj kritičnih in grozljivih situacijah stopiti skupaj in pomagati človeku stiski. V tej se je v zadnjih dneh, ko so državo hudo prizadele poplave, znašlo na tisoče ljudi, ki so v nekaj trenutkih izgubili skorajda vse.

Na terenu so številne organizacije, ki si neutrudno prizadevajo, da bi tistim, ki so ostali brez strehe nad glavo in vsega ostalega, kar so gradili vse življenje, v teh težkih dneh zagotovili vsaj del finančne varnosti in podlago za nov začetek. Prizadetim v poplavah so na pomoč priskočili tudi mnogi znani slovenski obrazi. Med prvimi, ki se je oglasil po katastrofi, je Luka Dončić. »Fundacija Luke Dončića je pretresena zaradi katastrofalnih poplav, ki še naprej pustošijo po slovenskih krajih, uničujejo domove in zahtevajo življenja. V stiku smo z lokalnimi oblastmi z namenom, da podpremo njihova prizadevanja za pomoč, glede na razmere pa se bomo še naprej odzivali na njihove potrebe. Iskreno se zahvaljujemo vsem gasilcem in prvim posredovalcem na terenu, ki tvegajo svoja življenja, da bi pomagali najbolj prizadetim. Vsi prebivalci Slovenije, ki so v poplavah izgubili domove in življenja, so v naših mislih in srcih,« so zapisali na instagramovem profilu Lukove fundacije.

Lukova fundacija je pomagala že mnogim ustanovam v Sloveniji. FOTO: Voranc Vogel

Pomoč prizadetim v poplavah je v petek ponudil slovenski kolesarski as. Zmagovalec petkove dirke po Poljski se je takoj po zmagoslavju spomnil na rojake, ki so se znašli v težavah, ob tem pa dejal, da jim bo namenil denarni izkupiček od skupne zmage na dirki po Poljski. »Takoj ko se vrnem v Slovenijo, bom daroval celotno denarno nagrado z dirke in pač pomagal finančno, kolikor lahko. Sam se ne morem boriti s poplavami ali neposredno pomagati gasilcem, ker tega ne znam. Ampak moje misli so z vsemi, ki trpijo v teh trenutkih,« je še povedal Mohorič.

Po poplavah, kakršnih pri nas ne pomnimo, se oglaša čedalje več znanih obrazov in na različne načine nudijo podporo in pomoč rojakom.

Ponudili so zatočišče

Pretreseni zaradi katastrofalnih poplav pa so tudi mnogi drugi znani obrazi, med njimi številni slovenski glasbeniki, ki so minuli konec tedna odpovedali svoje nastope ali pa so jih zaradi slabih vremenskih razmer odpovedali organizatorji. Rebeka Dremelj se je v času poplav z družino nahajala v Grčiji, a se je kljub temu odločila ponuditi zatočišče nekaj ljudem. »Vse, kar lahko ponudim, je, da ste tisti, ki ste ostali brez vsega, dobrodošli pri nas. Lahko sprejmemo štiri- ali petčlansko družino,« je svojo pomoč ponudila pevka, ki je v solzah dejala, da bi k sebi sprejela vse ljudi, če bi le lahko, ob tem pa je na spletne prijatelje naslovila prošnjo, naj tudi sami pomagajo po najboljših močeh. Streho nad glavo žrtvam poplav je ponudil tudi priljubljeni glasbenik Luka Basi, ki je pred časom v Ravnah na Koroškem odprl svoj glasbeni center Balu. Basi je sklenil, da v teh žalostnih dneh ljudem, ki so zaradi poplav ostali brez doma, ponudi zatočišče. »V sodelovanju s civilno zaščitno se bodo po potrebi v

Rebeka Dremelj je eni družini ponudila streho nad glavo. FOTO: Oseni arhiv

Luka Basi je ljudem ponudil zatočišče v svojem glasbenem centru Balu. FOTO: Neo Visuals

Glasbenem centru uredila prenočišča za najbolj ogrožene. Pomagajmo si,« je zapisal v zgodbi na instagramu in delil fotografijo popolnoma poplavljene domače Koroške. Pretresljivi prizori so ganili tudi glasbenika in radijca Tima Koresa - Korija, ki je priznal, da je ves konec tedna le nemočno opazoval dogajanje po državi. »Študiram, kako lahko pomagam, razen da pišem optimistične stavke po socialnih omrežjih. Zato, če kdor koli v tej nezavidljivi situaciji potrebuje streho nad glavo ali poznate koga, ki jo potrebuje, ponujam svojo hišo na Pohorju. Trenutno sem v tujini, a vse lahko uredimo,« sporoča dobrosrčni Kori.

Na pomoč je priskočil tudi Štajerec Tim Kores - Kori. FOTO: Instagram

Skupaj stopili tudi glasbeniki

Glasbenik Dejan Dogaja, ki je bil v času poplav tako kot Dremljeva na oddihu v Grčiji, je ob prihodu domov osuplo opazoval poplavljeno domačo hišo v Laškem, a je hitro ugotovil, da nima časa viti rok, in je najprej pomagal domačim, nato pa je pozval vse glasbene prijatelje, Jana Plestenjaka, Žana Serčiča, Luko Basija, Alyo, brata Aneja in Roka Piletiča, Magnifica, skupine Big Foot Mama, Šank Rock, Joker Out, Elvis Jackson in Polkaholike, ki so skupaj z njim nastopili na festivalu Pivo in cvetje, da se zberejo, ko se razmere umirijo, in skupaj organizirajo dobrodelni koncert. Tudi glasbenica in voditeljica Darja Gajšek je pretresena zaradi neopisljive katastrofe, ki je prizadela državo.

Dejan je glasbene kolege pozval, da skupaj organizirajo dobrodelni koncert. FOTO: Mojca Marot

»To res ni čas za zabavo. Številni dogodki ta vikend so bili odpovedani. Mi pa smo na izredno željo organizatorja, da se dogodek izpelje, na odru. Zato smo se skupaj s Špas kvintet odločili, da ves honorar tega nastopa podarimo PGD Zagrad-Pečovnik Celje, ki jih je prizadela poplavljena Savinja. To je naš majhen prispevek k tej katastrofi, ki je prizadela našo domovino. Verjamem, da bodo tudi ostali kolegi glasbeniki storili enako. Da bomo kot že neštetokrat tudi tokrat vsi pomagali po svojih najboljših močeh,« je pevka sporočila pred nedeljskim nastopom in dodala, da so njene misli z vsemi, ki ta trenutek trpijo zaradi izgub.

Dobrodelna radijska ekipa

Oglasil se je radijski voditelj Denis Avdić, ki je s svojo ekipo že mnogokrat pomagal ljudem v stiski. Njegov radijski maraton je postal prava tradicija, udeleži se ga veliko znanih obrazov z vseh vetrov, Denisov radijski kolega Miha Deželak pa vsako leto kolesari, da bi otrokom iz socialno ogroženih družin omogočil počitnice. Kljub dvema velikima akcijama, ki potekata vsako leto, Denis te dni intenzivno premišljuje o še eni, s katero bi tokrat pomagali prizadetim v poplavah.

Miha Deželak, Denis Avdić in Jana Morelj so že leta nepremagljiva (dobrodelna) radijska ekipa. FOTO: Radio 1

»Dvakrat letno vas prosimo za donacije. Decembra za družine v stiski, junija za otroške počitnice. V zadnjih letih v dobrodelne namene ob vseh teh akcijah namenite prek milijon evrov. Veliko ljudi mi piše, naj naredimo eno akcijo zbiranja pomoči za žrtve poplav. Včasih se počutimo, kot da vas ves čas nekaj prosimo. Ali zmoremo eno posebno radijsko akcijo za žrtve poplav?« je Denis vprašal svoje spletne prijatelje, v le nekaj urah pa je prejel na stotine sporočil podpore, da bomo Slovenke in Slovenci znova stopili skupaj in pomagali vsem tistim, ki so čez noč ostali brez vsega.