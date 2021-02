Znana televizijca po rojstvu hčerke dobila koronavirus (FOTO)

Za eno najlepših novic v začetku letošnjega leta sta poskrbela televizijcain. Leta 2017 sta dobila sina, zdaj pa še hčer. Malčica je dopolnila prvi mesec življenja, Nataša in Blaž pa sta bila na testiranju na novi koronavirus pozitivna, zato je družinica pristala v izolaciji.Kot je na instagramu sporočila Nataša, so simptome že preboleli in sedaj čakajo samo še na svobodo.