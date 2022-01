Slovenska igralka pokazala nosečniški trebušček (FOTO)

Skorajda ne mine dan, da ne bi na spletnih omrežjih znani Slovenci sporočali novice, da pričakujejo otroka. Že precej visoko noseča je to zdaj storila še mlada 26-letna igralka,oblikovalka in model Kaja Vidmar. Na instagramu je objavila fotografijo svojega zaobljenega trebuha in ob njen zapisala »Ona«.

Kaja, ko smo jo že kot najstnico spoznali v seriji Moji, tvoji, najini, se je lani preselila v Španijo.

V veselem pričakovanju so letos tudi vplivnica Eva Vovk in nekdanja masterchef zmagovalka Sara Rutar.