Drama slovenske vplivnice: vrgli so jo iz porodnišnice

Nosečnost v teh časih je res stresna. Nosečnice je poleg običajnih skrbi strah še, da bi se okužile s koronavirusom. Samo predstavljamo si lahko, kako je tistim, ki na vratih porodnišnice izvedo, da so pozitivne. To se je zgodilo dolenjski vplivnici Evi Vovk, ki so jo ginekologi zaradi težav napotili v ljubljansko porodnišnico.

»Pred pregledom naredijo hitri test in potem se mi je podrl svet. Pozitivno. Kaj? Kako, od kje? Brez vseh znakov! Dvakrat cepljena. Nemudoma me vržejo ven, kjer pred glavnim vhodom čakam nadaljnje informacije. Pride zdravnica in pravi, da bi nedvomno sicer rabila pregled, ampak brez PCR testa ne morejo nič. Me napotijo na drugi vhod, kjer mi kar zunaj vzamejo bris in zunaj moram čakati dve uri. Če bo PCR negativen, bom dokler grem notri, že ziher staknila pljučnico,« je zapisala (nelektorirano) Eva.

Je pa PCR-test je pokazal, da je Eva negativna in da je bil hitri test lažno pozitiven. Po dveh urah so jo prišli iskat in ji dovolili, da je na pregled počakala v čakalnici.