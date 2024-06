Znana Slovenka se je ustrašila: z dojenčkom v trebuhu pomislila, da ima možgansko kap

Katarina Benček, ki odšteva do poroda, je na instagramu objavila takoimenovano »čas za zgodbo«, kjer je sledilcem pojasnila svojo neprijetno izkušnjo, ki jo je doživela v svojem drugem novem domu v Pulju.

Uvodoma je dejala, da zadnje čase prihaja v Ljubljano predvsem zaradi zdravstvenih pregledov in da ima občutek, da »hodi od zdravnika do zdravnika.« In tudi tokrat ni bilo drugače ...

V soboto zvečer se je pred spanjem umirjala s knjigo v roki, a kot je dejala, ji branje ni in ni šlo, saj pri tem sploh ni vedela, kaj bere. Prav tako se ni spomnila imena določenih oseb iz realnega življenja. Ko pa jo je poklical njen partner in oče njenega otroka Marko, pa je bila zmeda še večja, saj ni vedela niti kje se nahaja.

»Vse je bilo zelo čudno. In sem se ustrašila, da me je zadela možganska kap,« je dejala 37-letna Benčkova in dodala, da sta s partnerjem odhitela v bolnišnico v Pulju, kjer pa je tamkajšnja nevrologinja ovrgla sum na možgansko kap ali pred kap in jo poslala domov.

»Naše zdravstvo dobro funkcionira«

Drugače so se odzvali slovenski zdravniki. Kot pravi Benčkova, jo je njena ginekologinja pod nujno poslala na pregled na nevrološko kliniko, kjer ji je prijazen in izkušen zdravnik postavil diagnozo - migrenska aura brez glavobola. Kot je pojasnila zdaj že pomirjena nosečnica, je bolezen lahko dedna in običajno traja eno uro, nato pa izzveni, kot je tudi pri njej.

Zakaj se je odločila, svojo neprijetno izkušnjo delili s sledilci? Pravi, da ji je ta dogodek dal dve pomembni sporočili. Prvič, da naše zdravstvo še vedno dobro funkcionira, in drugič, da verjetno nihče ni posumil, da se je čez vikend kaj posebnega dogajalo z njenim zdravjem, zato ljudem svetuje, naj bodo drug do drugega prijazni in naj v primeru zdravstvenih težav ne odlašajo z obiskom zdravnika.