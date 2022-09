Znana Slovenka razkrila, zakaj z možem ne delita postelje

Priljubljena podjetnica, osebna trenerka in vplivnica Petra Parovel svoje sledilce na instagramu večkrat zabava tudi s prigodami iz vsakdanjega življenja. Tokrat je v večernih urah objavila posnetek svojega moža Mitje, ki je že spal. A kot kaže, je Petri ponoči vse prej dolgčas. Njen dragi namreč precej glasno smrči.

Vplivnica je s hudomušnim videom odgovorila na opazke nekaterih ljudi, ki so ji dejali, da ni lepo od nje, da ne spi z možem. Še več, slišala je celo, da to res ni zdravo za njuno zvezo. »O. K., Tatjana. Ti ga posodim,« je zapisala ob posnetku in dodala smeška, ki joče od smeha.