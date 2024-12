Znana Slovenka poziva starše, naj na otroškem igrišču storijo tole

»Postajam tečna stara gospa,« je svoje misli med snemanjem v avtomobilu strnila slovenska vplivnica in podjetnica Lea Filipovič, znana kot Lepa Afna.

S svojo hčerkico obiskuje otroška igrišča, kjer pa je ugotovila, da še vedno obstajajo starši, ki na igriščih kadijo, čeprav se v bližini igrajo otroci. Njihovi in tuji.

»Grozno je, ko vidim, da starši na otroških igriščih kadijo. Cigaretni dim je zelo škodljiv za najmlajše in ne razumem, da otroke izpostavljajo temu dimu. Tudi mi ni jasno, kako lahko starši dajo prednost kajenju pred otroškim zdravjem,« razmišlja Lepa Afna.

Poudarila je, da bo »prav vsakič, ko bo videla starša, ki na igrišču kadi, spoštljivo stopila k njemu in rekla: 'Se opravičujem, ali lahko prosim, ugasnete cigareto.'«

K temu dejanju je pozvala tudi preostale starše: »Naredite starši isto. Ni v redu, da so naši otroci izpostavljeni cigaretnemu dimu. Tudi če je to zunaj,« je poudarila.

V skrbi za zdravje meščanov, predvsem otrok, in v skrbi za urejenost in čistočo pa so obveščevalne table o tem, da je kajenje prepovedano, vse bolj pogoste. V preteklosti nam je ljubljanski župan dejal, da table podpira, saj »ne zagovarja, da se v bližini otroških igrišč, šol in vrtcev kadi in pije alkohol«.