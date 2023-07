Znana Slovenka ogorčena: za apartma dala 2000 evrov, pričakalo pa jo je ... (VIDEO)

Vplivnica Maruša Bračun, ki jo javnost pozna tudi po komentiranju resničnostnega šova Sanjski moški, je slovenski javnosti pokazala, v kakšnih razmerah je bivala na dopustu. Tako je najprej pojasnila, da je odštela 2000 evrov za apartma pri naših južnih sosedih, a bila nad videnim šokirana.

Tako je opisala težave z zapiranjem vrat in opozorila na nevarnost slabo pričvrščenega trama, ki bi ji lahko padel na glavo. Zmotil jo je tudi toaletni papir, ki je bil kar na tleh, težave so bile tudi z vtičnicami in kabli, ki so bili prekratki.

Ne glede na to, upamo, da se je naša vplivnica vseeno imela lepo na počitnicah.

