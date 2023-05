Vplivnica Maruša šokirala: ne boste verjeli, kaj vse se dogaja v tem dvigalu (FOTO)

Kaj počnete za vašimi štirimi stenami, se ljudje večinoma ne vtikajo. A dvigalo je javni prostor, namenjen vsem, zato moramo vsi skupaj poskrbeti, da je venomer snažno. Nekaterim je sicer za to malo mar.

O dogajanju v dvigalu je nedavno spregovorila vplivnica Maruša Bračun, ki jo javnost pozna tudi po komentiranju resničnostnega šova Sanjski moški.

»Ne razumem več. Tole dvigalo je bilo že dvakrat polno urina, krvi, ogledalo je nonstop popljuvano, polno smrkljev ... Zdaj pa še tole. Ogabneži ogabni fuj.«

Dvigalo so že opremili z zapisom, da naj lastniki iztrebke za svojimi psi poberejo (za tiste, ki slabše razumejo, je priložen tudi vizualni material), pojavil pa se je še zapis, da »Pes ni kriv, če je gospodar svinja«. Nekdo je nad to pripisal: »Ogabneži in vaši nagravžni psi.«

Zapis Maruše Bračun. FOTO: Maruša Bračun

Se tudi pri vas pojavljajo takšne težave?