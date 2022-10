Znana Slovenka odprla srce: Ko sem od zdravnice slišala to, sem komaj zadrževala solze

Znanka iz resničnostnih šovov Nina Radi se je oglasila na instagramu. Že pred dnevi je razkrila, da je po operaciji, ki je bila uspešna, doma ter da počasi okreva, a da jo čaka še dolga pot, sedaj pa je sledilcem namenila še zapis z opozorilom.

»Naj razjasnim, da ne pišem te objave, da bi se komu zasmilila. Za del moje zgodbe in objavo sem se odločila izključno zaradi vseh deklet, mamic, žena, ki so se same ali pa skupaj s svojimi bližnjimi borile ali pa se borijo s podobno situacijo. Situacija se vleče že nekako od borbe z rakom dalje, se pravi dobrih pet let. Po borbi z rakom sem leta kasneje utrpela še obsežne raztrganine desnega stopala, kar mi je pustilo določeno stopnjo invalidnosti. Začelo je prihajat do situacije, ko sem kričala od ostre bolečine. Šla sem na nove ginekološke preiskave, ki so odkrile še večjo kar 7 cm veliko bulo na desnem jajčniku. Preden sem odšla na operacijo me je moja prijazna kirurginja vprašala če bi poleg operacije preverile, če je sploh možnost da zanosim po naravni poti. Ko se od zdravnice slišala besede da moja nosečnost ne bo možna, sploh po naravni poti, sem komaj zadrževala solze.«

Na koncu je bila bula uspešno odstranjena. »Vse mi je šlo čez glavo, zakaj nismo prej našli razloga za moje težave. Po prvem šoku obsežnosti in resnosti same zadeve so končno sledile pozitivne novice in moji porodni kanali so takšni, da bom lahko zanosila na naraven način. /../ Jaz sem za postavitev diagnoze rabila več let. V tem času bi mogoče že lahko postala mama, mogoče mi takrat še ni bilo usojeno, Verjamem, da da bo prišel tudi ta trenutek.«