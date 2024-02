Znana Slovenka odpotovala v Dubaj: nad cenami presenečena

Počitnice na toplem sredi zime so želje marsikoga in za nekatere tudi uresničljiv sen. Znani Slovenci so januarja odpotovali v tople kraje in plavali v morju ob rajskih plažah Tajske (Helena Blagne), Mehike (Alja Perne), Indonezije (Nina Pušlar), Zanzibar (Salome) Dubaj (Lepa Afna) ... Te dni je v Dubaj z družino odpotovala tudi slovenska podjetnica in vplivnica Petra Parovel, ki pa je poročala o tamkajšnjih zasoljenih cenah.

Parovelovo je v Dubaju, sicer turistični in poslovni prestolnici, presenetila visoka cena najema električnih skirojev. Povedala je, da je za 40-minutno vožnjo s skirojem za dve osebi plačala 50 evrov. Dodala je, da je cena taksijev pol cenejša od skirojev.

Dolgo je veljalo, da v Dubaju veljajo strogi zakoni glede točenje alkohola. Lani so z novo turistično strategijo ukinili davek na alkohol in zaračunavanje za zasebna dovoljenja za alkohol, a so cene te priljubljene pijače med odraslimi turisti še vedno visoke. Točenje alkohola je dovoljeno samo v lokalih, ki sodijo v sklop hotelov in morda še ob nekaterih turističnih točkah, kjer pa je tudi naša podjetnica Petra Parovel izkusila, kako draga je lahko ta navada. Za dva aperolspritza in en milkshake je plačala okroglih 50 evrov.

Koliko je družina odštela za najem apartmaja v hotelu z bazenom in tik ob dubajski marini, nismo zasledili, a cene v takšnem apartmaju so okoli 300 evrov na dan.

O cenah s počitnic je spregovorila tudi vplivnica in podjetnica Alja Perne, ki je nedavno z družino obiskala Mehiko. Dejala je, da je 14-dnevno potovanje družinski proračun stalo okoli 6.000 evrov, skupaj s prevozom, bivanjem, hrano in nastanitvami.