Znana Slovenka na hrvaški obali našla več kot 400 čevljev

Vsako leto več prizorov onesnaženosti morja in obale vzbuja upravičeno skrb, kaj človek počne z naravo. Bomo sploh še lahko uživali v morju in njegovem bogastvu, se tako kot mnogi sprašuje tudi Nika Veger, ki že več poletij zapored z družino na dopustu čisti in rešuje obalo.

Tako je bilo tudi tisto poletje, ko je nastala fotografija z jasnim in močnim sporočilom: »Med družinskim dopustom na oddaljenem otoku v Jadranskem morju smo odkrili plažo, prekrito z odpadki. Odločeni, da ukrepamo, smo vsak dan čistili obalo, tako da se je naš dopust spremenil v misijo za okolje. Zbrali smo več kot 15 velikih vreč smeti in, kar je presenetljivo, več kot 400 čevljev. Te smo razporedili v ogromen odtis stopala, da smo izpostavili vpliv človeštva na naravo.

Fotografijo tega odtisa smo delili s svojo družino, prijatelji in na spletu ter tako povečali ozaveščenost o tem, da so vsa morja onesnažena s plastiko. Naš cilj je bil navdihniti druge, da razmislijo o svojih potrošniških navadah in o tem, kako zaščititi naravo. Zelo me navdušuje ta tematika, saj dokazuje, da lahko tudi majhne akcije privedejo do pomembnih sprememb. To spodbuja ne le mojo družino, temveč tudi druge, da se nam pridružijo in aktivno prispevajo k varovanju narave. Tako je odtis vpliva postal odtis spremembe,« pravi Nika.

S to fotografijo se je prijavila tudi na fotografski natečaj Evropskega podnebnega pakta in v kategoriji podnebnih ukrepov v skupnosti postala zmagovalka.

Za kakšen natečaj pravzaprav gre?

Evropski podnebni pakt je letošnjega maja povabil Evropejce k sodelovanju na fotografskem natečaju, osredotočenem na podnebne ukrepe, ki jih posamezniki izvajajo doma, v svojih skupnostih in mestih. Na natečaj se je prijavilo več kot 300 tekmovalcev iz različnih držav, žirija pa je med njimi izbrala 10 zmagovalcev. V kategoriji podnebnih ukrepov v skupnosti so zablesteli tudi Slovenci.

Vpliva z idejami o trajnostnem življenju

»Vesela sem, da je med toliko navdihujočimi fotografijami žirijo prepričala tudi ta. Pa tudi ponosna, ker mi je uspelo nekaj takega, kot so odpadki na obali, spremeniti v lepo zgodbo, ki ji dodajamo nova in nova poglavja. Sem pa tudi hvaležna. Družini, da mi je pomagala pri čiščenju in ustvarjanju, Perotu, da je dal idejo za odtis in vsem vam, ki ste me spodbujale že pri prvi objavi družinske čistilne akcije,« je veselje ob zmagi delila na svojem Instagram profilu, kjer se je vse skupaj pravzaprav začelo.

Vegerjeva namreč kot vplivnica že vrsto let ozavešča o trajnostnem načinu življenja, o pomenu recikliranja, predstavlja in deli številne nasvete o tem, kako lahko vsak od nas živi in deluje naravi prijazno.

Njeno delo je sedaj dobilo še dodatno podporo in prepoznavnost z omenjenim priznanjem, zmagovalna fotografija pa bo predstavljena na razstavi in digitalnih platformah, poleg tega pa bo njena pot do podnebnih ukrepov izpostavljena v posebni medijski kampanji.

Konec oktobra bo objavljen video, ki bo osvetlil Nikino zgodbo in njene poglede o pomenu trajnostnih rešitev ter vlogi posameznika v boju proti podnebnim spremembam.

Prelahkotno kopičimo odpadke

Ni pa Nika edina Slovenka, ki se je izkazala na evropskem natečaju. Tretje mesto v isti kategoriji sta zasedla Nejc Gajšek in Katja Kovše s skupno fotografijo, ki prikazuje njuno pobudo »plogging«, ob tem pa pojasnila:

»Postajamo generacija, ki zlahka zavrže stvari. Z lahkoto zavržemo ne le svoje imetje, temveč tudi svoje odnose – naj gre za prijateljstva ali romantične vezi. Kot odgovor na to miselnost sva se zavezala, da bova pozitivno vplivala na našo lokalno skupnost s pomočjo »plogginga«.

S kombinacijo veslanja in teka ter obenem pobiranjem smeti sva želela naši skupnosti pokazati, da smeti niso le nekaj »grdega«, temveč tudi priložnost za spremembo. Plogging je spremenil najin skupni čas in okrepil najino vez. Najina prizadevanja so pritegnila pozornost zgodovinskega muzeja, ki je prepoznal najino pobudo kot dobro prakso. Navdihnjena sva z besedami vodje skavtov Baden-Powella: "Poskusite zapustiti ta svet malo boljši, kot ste ga našli." Prizadevava si za točno to.«