Znana Slovenka, ki je zbolela za rakom, razkrila, kako poteka njen boj za življenje

Vsestranska umetnica Tina Gorenjak je februarja lani ponovno zbolela za agresivnim rakom, hitrorastočim. Sledile so kemoterapije, operacije, obsevanja. Tini se je dobesedno čez noč svet obrnil na glavo. Zdaj pa je na družabnih omrežjih delila to izkušnjo in opisala, kako je bilo v lanskem letu in razkrila, čemu bo posvetila pozornost v letošnjem letu.

Njen zapis objavljamo v celoti:

Leto 2023 je bilo zame in kolikor vem, tudi za mnoge od vas, težko leto.

Polno čudnih preizkušenj, nepričakovanih obratov na slabše, ravno takrat, ko sem že mislila, da bo šlo končno na bolje, leto velikega truda za vsak dosežek, leto, ki ga je pri meni zaznamovala bolezen, kemoterapija, obsevanje, operacija, leto, ko se mi je zdelo, da vsak dan vlečem energijo iz »petnih žil« in voljo iz skrivnih rezerv mojega bitja.

Leto, ko je bilo vse tako ekstremno, nezdružljivo, nepredstavljivo. Leto, ko bi bilo edino pametno in logično, da bi si vzela čas zase in za okrevanje, pa si tega po zadnjih treh letih, ko nisem mogla normalno delati, zdaj nisem niti želela niti mogla.

Res pa je, da sem ves čas zdravljenja srečevala čudovite ljudi, ki so mi olajšali zdravljenje in mi pomagali do hitre ozdravitve.

To je bilo leto, ko je izšel je moj knjižni prvenec Najti ljubezen, ki je prav kmalu doživel ponatis in je v samem vrhu izposojanih knjig v vseh knjižnicah po Sloveniji. Kljub bolezni sem preživela nepozabno poletje in v veliki stiski spoznala, da imam čudovitega življenjskega sopotnika. Za zaključek leta pa sva s Tanjo Kocman ustvarili komedijo Na zdravje, ki je požela čudovite odzive.

A večina okoliščin je bila zelo težkih, oteženih, ogromno je bilo vloženega dela, truda, volje in na koncu leta me vse skupaj precej zdelalo. Prvič v življenju sem odštevala dni do konca leta.

Zato sem se odločila, da leto 2024 posvetim preobrazbi na bolje in lahkotneje. Odločila sem se, da se moram otresti strahov, ki so se prikradli vame v zadnjih letih negotovosti in ponovno najti globoko zaupanje v življenje in sebe. Želim vam enako!