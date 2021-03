Znana Slovenca med oddajo vse spravila v jok (VIDEO)

Gledalci oddaje Kdo si ti? Zvezde po masko so bili minuli vikend priča ganljivemu trenutku.je šla po nastopu 'koruze', ki je pela njeno legendarno pesem, na kolena, nato pa se ji je kmalu pridružil še njen dolgoletni partner. Ta jo je vprašal, ali bi se poročila z njim, saj da je zadnji zaroki rok že potekel. Saška ni oklevala in je predlogu pritrdila.Mlada zaročenca, ki sta sicer partnerja že 20 let in sta tudi že starša, sta si pred širno Slovenijo izpovedala ljubezen in dejala, da se imata vsak dan raje. »Tako sva si blizu, da mislim, da bi bila brez njega čisto izgubljena,« je dejala Saška.S svojo potezo je Miha spravil v jok vse žirante, najbrž pa tudi večji del gledalcev. Voditeljje na facebooku zapisal, da še ni bil priča lepšemu trenutku na snemanju oddaje.Čestitkam se pridružuje tudi naše uredništvo, na nadaljni skupni poti jima želimo veliko ljubezni in uspehov.