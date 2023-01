Znana glasbenica in humorist prihajata na ta slovenski radio

Poleti so se od poslušalcev poslovili Jože Ekart, Luka Huzjan in Danica Godec, ki so na Radiu Ptuj kar tri desetletja krojili podobo glasbene oddaje Orfejček. A se je že na poslovilnem koncertu s slovenskimi glasbeniki, ki so prav tako soustvarjali glasbeno zgodovino in so ga pripravili sredi Ptuja, dalo slutiti, da slovo oddaje ni dokončno.

Zdaj je že znano, da bo nadaljevala svojo pot, in to pod novim imenom Orfejček – nova generacija. Temu primerno prihaja nov Orfejčkov tandem – Barbara Žerjav, prepoznavna glasbenica, članica skupine Donačka, in humorist Sašo Dobnik, ki se ga številni najbolj spomnijo iz zadnje sezone oddaj Pri Črnem Petru, kjer nas je velikokrat nasmejal kot gasilec Sašo. »Zame je to, da me je Domen Hren povabil k sodelovanju, v prvi vrsti velika čast. Luka in Pepi, ki sta vodila Orfejček, sta vendarle legendi Radia Ptuj, zato je to tudi velika odgovornost. Ko sem izvedel, da bom imel sovoditeljico in da bo to Barbara Žerjav, pa sem bil zelo vesel, saj se že dolgo poznava in bo lažje začeti novo zgodbo. In hvala vodilnim na Radiu Ptuj, v prvi vrsti Domnu in direktorju, za zaupanje. Zdaj je na naju z Barbaro, da dostojno nadomestiva legendi,« je o novi poti, ki ga čaka, povedal Sašo Dobnik in dodal, da upa, da bosta kdaj prišla naokoli tudi Pepi in Luka. In seveda veliko nastopajočih. Ekipa bo stremela tudi k temu, da bodo vsako sezono zaključili z Orfejčkovo parado.

Sašo Dobnik nas je dolgo razveseljeval v oddaji Pri Črnem Petru kot gasilec Sašo. FOTO: MOJCA MAROT

»Župnik bi rekel spodobi se in pravično je,« še pravi Sašo. Oba z Barbaro bosta v oddajo vabila narodno-zabavne in zabavne glasbenike. In kaj nam je o novi poti povedala Barbara, sicer po poklicu učiteljica? »To je oddaja, prepoznavna že 30 let, a zasnova ne bo povsem enaka, kot je bila, saj sva midva s Sašem predstavnika mlajše generacije. A rdeča nit bo ostala enaka. Sicer pa se pustite presenetiti. Poleg same glasbe bom jaz kot učiteljica, ki ne more iz svoje kože, Sašu zastavljala mesečne izzive. Vsak mesec bodo na voljo trije predlogi, v čem naj se preizkusi, ljudje pa bodo na koncu meseca izglasovali, katero nalogo naj opravi. Bodo pa morali poslušalci redno spremljati tudi facebook in druge družabne medije, ki so danes pač neizbežni,« pravi Barbara Žerjav. V oddaji, ki bo vsak četrtek trajala dobro uro, bo poleg slovenske narodno-zabavne in zabavne glasbe veliko pogovorov z gosti, tudi ljudske glasbe, pa veliko novičk, po oddaji pa se bo slovenska glasba predvajala še od dve do tri ure.

»Pri vsebini imava s Sašem proste roke, najina naloga pa bo, da bova čim bolj sproščena in zabavna. Sem pa tudi jaz vesela, da bom imela ob sebi Saša, ki je zelo izkušen. Jaz doslej niti pred radijskim mikrofonom niti televizijskimi kamerami še nisem bila v sovoditeljski vlogi,« nam je zaupala Barbara. Prvič ju bomo v oddaji Orfejček – nova generacija slišali v četrtek, 26. januarja.