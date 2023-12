Zmagovalec šova Slovenija ima talent potrebuje roko

Sveti Gregor je od nedelje zapisan kot kraj, kjer je doma zmagovalec šova Slovenija ima talent Domen Kljun. Tamkajšnji kulturni hram je v ponedeljek zvečer pokal po šivih, ko je vanj vstopil zlati glas Slovenije, pred tem so se iz velikolaške, sodraške in ribniške smeri valile kolone avtomobilov vedoželjnih, da bi vsaj stisnili roko velikemu pevskemu zmagovalcu, sokrajanu Domnu. V prvih vrstah so bili njegovi številni najbližji, tudi dedki in babice po mamini in očetovi strani, vsi zapisani glasbi, in drugo sorodstvo.

Domnova družina, oče in mama v ospredju FOTO: Milan Glavonjić

»Prelep glas, preprost fant, zaslužena zmaga, iskrene čestitke,« so bile najpogosteje izrečene besede Domnu, ki mu je prišel voščit tudi ribniški župan Samo Pogorelc.

420 duš ima Sveti Gregor.

»Avgusta sem malce nižje, na Velikih Poljanah, roko stisnil astronomskemu geniju Petru Andolšku, danes pa Domnu. Kaj naj rečem? Ribnica ima ogromno talentov na vseh področjih, ki se jim je pridružil še ta fant, priden, duhovit, in lahko bi rekel genialen,« je v nagovoru dejal župan, ki je poleg steklenice s penino prinesel posebno povabilo, in sicer za nastop na grajskem odru, ki bo v času Poletnih večerov prihodnje leto rezerviran samo za zlati glas Slovenije. »Domen, domači oder je tvoj.«

Županovo povabilo FOTO: Milan Glavonjić

Fant od fare

Domen je pravi fant od fare, je o sokrajanu, tudi ministrantu, povedal župnik Andrej Mulej. Za tako majhno župnijo, kot je gregorska z okoli 420 dušami, v kateri isti ljudje pojejo v cerkvenem zboru, nastopajo v dramski skupini ali so pri gasilcih, sokrajanov uspeh šteje za uspeh vseh. »V tem kraju smo vsi za vse,« je še dejal priljubljen podeželski župnik, ki je tudi gasilec, član strojnega krožka Urban, pogosto pa skrbi za ozvočenje na prireditvah, kakršna je bila tudi ponedeljkova.

Domnova zmaga je navdušila tudi Petra Adamiča, predsednika sveta KS Sveti Gregor, kjer je pevska in gledališka kultura, katere del je tudi sam, še vedno zelo čislana. »Poznam ga že dolgo, njegov glas je prirojen in negovan. Ponesel ga je po vsej Sloveniji in še dvignil prepoznavnost Ribničanov,« je ponosen Peter.

Leta 2010, ko je narodno-zabavni ansambel Roka Žlindre z izolskimi Kalamari zmagal na slovenskem izboru za Pesem Evrovizije, je bil del Rokove zasedbe tudi Nejc Drobnič. Spominja se šotorskega vzdušja, ki so jim ga domačini pričarali ob nepričakovani zmagi. Domen je tako Nejca povabil v svoj štab pred nedeljskim finalom, in sicer pri izbiri skladbe za finalni nastop.

V dvorani je bilo veselo. FOTO: Milan Glavonjić

»Vem, kako so ta tekmovanja napeta, kako je vse to našpičeno. Kup skladb sva pregledala, na koncu se je Domen sam odločil za Pestnerjevo zimzeleno Vrača se pomlad. Nekaj težav je bilo pri tem z matrico, a je s pomočjo vrhunskega producenta ​Tadeja Miheliča vse uredil. Nastop je bil vrhunski,« ga je pohvalil Nejc.

Imam željo enkrat nastopiti na Slovenski popevki, da poskusim še enkrat pokazati Sloveniji, kdo sem jaz, kdo je Domen Kljun.

»Šele zdaj dojemam, da sem zmagal na talentih. To je potrditev, da me ljudje podpirajo. Srečen sem do neba. V soboto sem ostal brez glasu, v nedeljo je sicer malce škripal, a sem odpel kolikor toliko dobro. Načrti za naprej? Takole bom rekel, poroke so drugo leto zasedene. Imam željo enkrat nastopiti na Slovenski popevki, da poskusim še enkrat pokazati Sloveniji, kdo sem jaz, kdo je Domen Kljun. Lastnih skladb še nimam, imel sem nekaj pogovorov s Tadejem. Rabim eno roko, da me bo po glasbeni poti peljala naprej,« je svojo smer nakazal Domen in se prepustil večeru, ki ga ne bo pozabil.