Zmagovalec letošnjega festivala Melodije morja in sonca se je zaljubil v Iran (FOTO)

Ko se v polnem urniku pokaže priložnost, Gregor Ravnik to izkoristi. Če ima na voljo vsaj teden dni, se rad odpravi onkraj naših meja. Da vsak prosti trenutek izkoristi na polno, ne preseneča, saj poleg petja opravlja še službo kot zobozdravnik. Razdalja pravzaprav ni najpomembnejša, saj po navadi prevlada njegov potovalni duh, res pa je, da je z dolžino počitnic povezan tudi čas potovanja. Tudi lokacije, kamor potuje, so različne. Enkrat se rad odpravi na morje, drugič v hribe, spet tretjič pa raje v kakšno veliko mesto. A njegovi pobegi, kot jim pravi sam, niso povsem spontani.

Najraje ima države, ki so oddaljene in ponujajo novo kulturo in običaje.

»Tudi če še ne vem povsem zagotovo, kdaj bom prost, imam navado, da si planiram ideje in tako rekoč vsak korak potovanja. Od rezervacije letalskih vozovnic pa do iskanja zanimivih nastanitev. Seveda se rad tudi prepustim toku in se s prijatelji spontano odločamo za naslednje korake, ko smo že sredi potovanja. Tudi družba, s katero potuješ, je pomembna,« pravi naš pevec. Privlačijo ga novi kraji in redko katerega obišče večkrat.

Prepotoval je dobršen del Azije.

Ni izbirčen

»Zdi se mi res nujno, da obiskuješ nove kraje z ljudmi, ki so ti blizu, s katerimi se dobro razumeš, saj vemo, da v vsaki družbi lahko kdaj pa kdaj nastajajo kakšna trenja, kar pa je tudi povsem normalno. Le znati moraš dobro komunicirati in uspešno najti pozitivne rešitve,« pove. V življenju je že veliko prepotoval. Najraje ima države, ki so oddaljene in ponujajo nove kulture, običaje in naravo, ki je ne vidimo doma. Obiskal je že Iran, Filipine, Tajsko, Vietnam in druge čudovite kraje daljne Azije. »Moje prvo večje potovanje je bilo v Iran. Zaljubil sem se v prijaznost ljudi, njihovo iskrenost in razpoložljivost, ki sem jo doživljal na vsakem koraku. Nikjer na svetu še nisem srečal tako prijetnih ljudi, zanimive kulture in narave.

Vse to daje potovanju tisti čar, ki izkušnjo povzdigne na čisto drugi nivo,« pravi Ravnik, ki je nazadnje v Evropi obiskal čudovito Sardinijo. Na potovanjih je ena od stvari, ki ga najbolj zanimajo, kulinarika. »Nisem izbirčen pri hrani in rad poizkušam nove in eksotične jedi,« pravi o svoji gurmanski naravi.