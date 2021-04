Zlatko razburil kristjane: sedaj pojasnjuje, kaj se je dogajalo

je na spletnih omrežjih ponovno dvignil veliko prahu, ko se je v sredo po Ljubljani sprehajal s križem na hrbtu. Nekateri so to tik pred veliko nočjo, ko se kristjani spominjajo Jezusove smrti na križu, razumeli kot provokacijo ali žalitev.Zlatko je nato dan kasneje razkril, kaj je bilo v ozadju njegovega sprehoda po prestolnici s križem. »Včeraj smo snemali videospot za pesem Svoboda,« je razkril in dodal, da so mu na osnovi ene fotografije »presodili ravno tisti, ki so jih polna usta miroljubnosti, vere in spoštovanja.« Zapisal je še, da sta nas Jezus in Mohamed učila, da ne obsojamo in sodimo, če nimamo živih prič in dokazov. »Kot nekdo, ki ima zgoraj omenjeni osebnosti za vzor, si ne bi niti v sanjah drznil pod vplivom hudiča nasprotovati kateri koli veri ali, bog varuj, se delati norca iz nje.«Pod njegovim zapisom so ga mnogi podprli, našel pa se je eden, ki še vedno misli, da je šlo zgolj za provokacijo. Ena komentatorka pa je zapisala latinski pregovor Ad paenitendum propat, cito qui iudicat oziroma Kdor hitro sodi, hitro obžaluje.