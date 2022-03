Živčna nevesta pred oltarjem pričakovala katastrofo (FOTO)

Poroka na prvi pogled se sliši kot nekaj resnično bizarnega, nekaj, česar si ne bi upal storiti vsak. Z izjemo nekaj Slovenk in Slovencev, ki so se odločili osebo, s katero si želijo ustvariti dom, poiskati v resničnostnem šovu Poroka na prvi pogled.

Da stvar v resnici ni tako preprosta, je priznala nevesta Nina iz Kranja, prva, ki je stopila pred kamere in se zaobljubila Domnu iz Domžal. Slednjega je pred oltarjem srečala prvič v življenju. Čeprav sta oba dobro vedela, v kaj se podajata, ko sta izbiro življenjskega sopotnika prepustila strokovnjakom, so bili trenutki pred srečanjem z bodočim partnerjem izjemno napeti.

Domen in Nina upata, da sta si usojena.

»Občutek, da se bom poročila oziroma se poročam s popolnim neznancem, je bizaren. V bistvu ga sploh ne znam opisati. Nikoli si nisem predstavljala, da bom kdaj v takem položaju. Ne vem, kako mu je ime, ne vem, koliko je star, ne vem, kako je videti. Ne vem nič, ne vem, od kod je. To je bizaren občutek, katastrofa,« je povedala Nina, preden je odkorakala proti prizorišču poročnega obreda, kjer jo je že čakal bodoči mož. Pogled nanj jo je nato spravil v živčni smeh, ki se mu je čudila tudi njena sestra. Nina se je sicer v oddajo prijavila, ker je želela videti, ali bodo lahko strokovnjaki res bolje izbrali zanjo kot sama.

»Pred tem sem bila zelo dolgo samska in sem sprejela vedno napačne odločitve. Potem sem pa gledala avstralsko oddajo. S sestro sva se šalili, katera se bo prijavila, ker sva obe samski. Sem rekla pa daj, pa se bom mogoče jaz. Ravno zaradi tega, ker sem rekla, da če jaz narobe izbiram, strokovnjaki verjetno vedo bolje, in jim bom zaupala,« pravi Nina, ki upa, da bo srečo našla prav z Domnom, ki je priznal, da se je v oddajo prijavil zaradi strtega srca in po končanem razmerju, v katerem ga je nekdanja izbranka varala.