Žirija šova Slovenija ima talent jo je izločila, danes pa vsi govorijo o njej

Šov Slovenija ima talent nam je postregel še z eno poslastico in po oddanih glasovih gledalcev, potem pa še žirije, je bilo jasno, da v finale potujejo Acto Connection in Jure Kotnik. A komentarji gledalcev na družabnih omrežjih razkrivajo, da si glede vsega tega niso tako edini.

Nekateri se ponovno sprašujejo, zakaj pevci ne pojejo v slovenščini, največ kopij pa se lomi na tekmovalki Sofii Chernitsyni. Izpostavljamo le nekaj komentarjev:

»Jure je bil ok, samo pevsko in vizualno to ni bil nikakršen presežek. Sofia je bila vsaj dve stopnički višje. Škoda.«

»Sofia je bila vrhunska. Po končanih nastopih sem ugibala, kateri trije bodo izbrani. In potem sem sama ugibala koga kdo bo šel naprej in koga bo treba izbrati. Točno tako se je zgodilo. Za moje pojme je bila Sofia boljša. Javnost jo je videla, to je bil njen cilj, ampak nastopala je v oddaji Slovenija ima talent. Iz tega razloga bi jaz izbrala Jureta. Kaj bi bilo, če bi na koncu zmagala Sofia? Bi to bilo pošteno do naših slovenskih talentov? Mislim, da ne. Zato je bolje, da na tej točki izpade. Dobila je dve priložnosti.«

»Sofija je z včerajšnjim nastopom zasenčila komplet slovensko pevsko estrado. Žirija pa je ocenjevala ponovno nekakšno napihnjeno zgodbo. Grozno neprofesionalna komisija.«

»Sofija bi morala v finale.«

»Čestitke, bravo obema, a vseeno bi si namesto Jureta finale zaslužila Sofija. Pa upam, da je Škufco zdaj izučilo, da se zlati gumb ne daje nekemu povprečnemu, nič posebnega nastopu. Srečno obema v finalu.«

»Tudi jaz se strinjam, da bi morala Sofia it v finale, to kar je Jure pel ni bilo nekaj na visokem nivoju ....«

»Bravo, saj je Slovenija ima talent.«

»Cela kuhna, tako kot pri vseh sovih, ki jih v nasi drzavi imamo. Razen Ladota je zirija popolnoma pristranska in, bodno realni, hinavska. Vsekakor bi danes morala Sofia naprej, ker Juretov nastop ni bil nek presezek, kaj sele talent.. ampak ja, smo vajeni.«

»Kuhna.«

»Jure je lepo odpel, ampak Sofija je res talent in točka od nje je bila opazno na precej višjem nivoju. Sploh, kar se tiče zahtevnosti, verjetno je na končen rezultat precej vplivala zgodba.«

»Odličen in zaslužen finale! Sofija je isto top ... Ampak vsekakor bi tu sama Jureta poslala v finale ... Sofijo pa čaka super kariera ... Lepa, prijazna punca, odlična pevka ...«