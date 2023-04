Ženin v šovu razkril težko življenjsko izkušnjo: Nisem se pobral več let

V tokratni epizodi Poroke na prvi pogled je Aleš, ki bo v drugem poskusu srečo poskusil z Anno, svoji novi nevesti odprl srce. Med telovadbo v naravi sta se precej povezala, zato ji je pokazal tudi svojo ranljivo plat. Kot ji je razkril, ga je pred trinajstimi leti doživel težko življenjsko preizkušnjo, saj mu je zahrbtna bolezen vzela očeta.

Kot je še povedal Aleš, je bil oče njegov idol, izguba pa ga je zelo zaznamovala. »Nisem se pobral nekaj let, od začetka je bilo zelo težko,« je priznal in dodal, da ga večkrat obišče na pokopališču, mu prižge svečo in se pogovori z njim.

Aleš je Anni priznal tudi, da je že ob njunem prvem srečanju začutil njeno toplino. Je pa ob tem dodal, da ga na trenutke moti njena dominanca. Novopečena žena mu je obljubila, da bo v prihodnje skušala to spremeniti. Kot pravi, se mu bo zdaj lažje odprla, saj ji je pokazal, da tudi on njej izredno zaupa.