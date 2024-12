Žena slovenskega olimpijca končno razkrila resnico (VIDEO)

V tokratnem podkastu Sovoznik je k našemu voditelju Gregorju Knafelcu prisedla Simona Vodopivec, ki je vsestranska umetnica, ki je v slovenskem kulturnem prostoru pustila neizbrisen pečat. Kot glasbenica je navduševala občinstvo s svojim edinstvenim glasbenim talentom in karizmo. Njena glasbena pot se je začela že v mladosti, ko je pokazala izjemen posluh in strast do glasbe.

Njeno življenje pa ni omejeno le na umetniško ustvarjanje. Simona Vodopivec je tudi žena srebrnega olimpionika Jureta Franka. Njuna zveza je pogosto v središču pozornosti, saj predstavlja simbol uspeha in predanosti. Jure Franko je znan po svoji izjemni športni karieri, saj je Sloveniji prinesel prvo olimpijsko medaljo v alpskem smučanju. »Volimo Jureka, više od bureka,« je odmevalo, ko se je spuščal po belih strminah, zato je bilo vprašanje, če ima Franko res rad burek na mestu. »Jure ima zelo rad burek, sploh v Sarajevu,« je razkrila Simona, ki je še dodala, da se vedno rada vračata v Sarajevo, kjer je Jure zelo toplo sprejet.

Spregovorila tudi o tem delu življenja, predvsem o tem, kako je biti žena srebrnega olimpionika. Spoznala sta se na belih koncertih, ki jih je takrat organiziral Tone Fornezzi Tof in že takrat se je zdelo, da je med njima neka kemija, ki ima velik potencial. V pogovoru je delila vpoglede v njuno skupno življenje, kako usklajujeta svoje karierne obveznosti in kako se podpirata v svojih profesionalnih in osebnih ciljih. »Sva kaos v organizirani obliki,« pravi v šali. Jure, ki je po koncu smučarske kariere poslovno deloval na Japonskem, je z njo vstopil tudi v umetniški svet. »Jure je kot smučarski serviser – poštima vse v ozadju, da na odru lahko blestimo.«

Simona Vodopivec v družbi svojih pevskih kolegic izredno uživa. FOTO: Mediaspeed/Saša Despot

Simona se ponosno pohvali z otrokoma – hči študira na likovni akademiji, sin pa pravo. »Rekel je, da mora nekdo v družini imeti reden poklic,« pove s smehom.