Zaradi zastrupitve se je bal za njeno življenje

Že sem pomislil, da se bom moral od nje posloviti.

»Pred dobrimi štirinajstimi dnevi se je moja tri leta in pol stara psička Sky močno zastrupila. Šlo naj bi za botulizem, bolezen, ki jo povzroča strup, ki ga izloča bakterija, ta pa živi v zemlji, sladkih in slanih vodah, v črevesju človeka in živali. Kar naenkrat so ji odpovedale najprej zadnje in nato še prednje tačke. Vnele so se ji tudi oči, težko je požirala hrano. Že sem pomislil, da se bom moral od nje posloviti, a ljubezen do nje je prevelika, da se ne bi odločil za vrsto preiskav pri veterinarjih. Seveda je bila hospitalizirana, da so jo nekaj dni opazovali, jaz pa sem bil vsak dan pri njej,« nam s cmokom v grlu pove, pevec, ki zabava tako naše poslušalce kot ljubitelje popevk v sosednji Hrvaški, kjer se udeležuje tudi glasbenih festivalov.In na njih, kakopak, pobira tudi nagrade. A bolj kot z nastopanjem je bil nedavno zaposlen s skrbjo za zdravje svoje pasje ljubljenke. Kot nam je še zaupal, takšnega primera zastrupitve naši veterinarji ne pomnijo. »Po posvetu z veterinarji iz Nemčije so ji predpisali antibiotik, zatem sem Sky vzel domov in jo hranil po sondi, nastavljal infuzijo in po dveh težkih tednih se je končno spet postavila na noge. Potem je bila iz dneva v dan boljša. Je prava borka in presrečen sem, da se je vse srečno končalo,« nam je zaupal pevec, po poklicu zdravstveni tehnik, zato zanj nega psičke ni bila nikakršna ovira. Je pa spoznal, da mu Sky veliko pomeni in da si brez nje ne predstavlja življenja.»Bi se pa za vso skrb zahvalil veterinarkiiz veterinarstva Vet4pet iz Preserij pri Radomljah, saj se je zelo zavzela za mojo psičko, ki je tudi po njeni zaslugi uspešno okrevala, meni pa bila v oporo,« sklene Robert Ficker.