Zala Đurić: Takrat sem prvič v življenju začutila tesnobo

Vsestranska umetnica in hči slavnega igralskega para Zala Đurić je v intervjuju za hrvaški RTL priznala, da je z leti spoznala, da za svojo srečo ne potrebuje družbe, saj da zna biti tudi sama. Po drugi strani pa njeno ljubezensko življenje cveti. S fantom je v zvezi že vrsto let, živita v skupnem stanovanju, razgovorila pa se je tudi o vzdrževanju odnosa na daljavo.

Kot je dejala Zala, je njen fant njena največja opora. Ena takih situacij je bila, ko se je za en mesec vrnila iz New Yorka v Slovenijo. Takrat se ji je bilo tako težko vrniti v New York, da je mislila, da ne bo šla. Zgrabila jo je panika, prvič v življenju je začutila pravo tesnobo. Fant ji je takrat rekel: »Daj, no, pojdiva na letališče. Če nočeš na letalo, ti ni treba. Samo na letališče greva. Lahko se vrneva,« je povedala Zala. Dodala je, da se je tudi v tem primeru ravnala po svojem motu: Korak za korakom.

Ko sta prispela na letališče, je v eno roko prijel njo, v drugo kovček in odšel proti kontroli. Kot se spominja Zala, je ravno to potrebovala v tistem trenutku.»Zelo sem občutljiva, a sem tudi pogumna. Resda mislim, da je pravi pogum, ko sprejmeš, da si občutljiv in da to ni tako protislovno. Enako je bilo, ko sem šla v New York. Začutila sem, da sem se morala izgubiti, da sem se lahko našla. /.../ Globoko v sebi sem vedela, da je to prava odločitev.«

Zala: Tega ne povedati Slovencem

Čeprav je bila na drugem koncu sveta in sama v ogromnem mestu, ni pogrešala doma, saj kot pravi, je takrat dojela, da je ona sama svoj dom, to pa ji je dalo svobodo. »Še vedno občutim to svobodo, ki mi jo je dal New York.« Razkrila je še, da ni vezana na noben kraj na svetu, prav tako ni pogrešala Slovenije. »Pogrešala sem hrvaško morje, ampak tega ne povedati Slovencem,« je še dejala v smehu.