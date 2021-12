Za naslednje praznike bodo štirje

Glasbenik Gašper Rifelj in plesalka Maja Geršak, ki sta se spoznala kot soplesalca v šovu Zvezde plešejo, nato pa je med njima preskočila še ljubezenska iskrica, sta te dni svetu oznanila veselo novico. Z družinsko fotografijo sta namreč svojim prijateljem in oboževalcem sporočila, da pričakujeta drugega otroka.

»Pa dajmo še eno božično fotko narediti kot trio, drugo leto bomo kvatro,« sta zapisala na družabnem omrežju. Gašper in Maja, ki sta po koncu šova Zvezde plešejo, v katerem sta se tudi zaljubila, imata sinčka Brina, ki se jima je rodil maja 2020, malček pa je z mamico že nastopil v očetovem videospotu za pesem z naslovom Samo tvoj. Sicer pa sta oba z Majo priznala, da si nekega dne želita stopiti pred oltar in si obljubiti večno zvestobo, a datuma nista določila.

Brin se jima je rodila maja lani. FOTO: INSTAGRAM

»Življenje me je naučilo, da si sam svoje sreče kovač. Da se ne smeš predati in nehati verjeti, da pa vseeno moraš nekaj za svoje želje in srečo tudi postoriti. Ko si miren, pomirjen, je prostora za ljubezen in srečo veliko. Srečna sem za ta dva moja sončka in hvaležna, da sem obdana s toliko ljubezni,« je Maja pred kratkim zapisala na instagramu, Gašper pa je iskreno priznal, da mu je vloga očeta dala to, kar je vse življenje pogrešal – več samozavesti.