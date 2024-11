Z Gogijem prišli skoraj do milijona. Poglejte, kako slovesno je bilo na dogodku (FOTO)

Ob deseti obletnici ustanovitve fundacije za pomoč športnikom iz socialno šibkih okolij je Olimpijskemu komiteju Slovenije (OKS) in letošnjemu ambasadorju, košarkarju Goranu Dragiću, uspelo zbrati 885.983 evrov, kar je izjemen znesek. Lansko dražbo je gostil kolesarski zvezdnik Primož Roglič, ki je s partnerji dosegel znesek v višini 200.180 evrov, nekdanja smučarka Tina Maze, predlanska ambasadorka, je fundaciji pomagala zbrati 135.000 evrov.

Goranova oče Marinko in mama Mojca sta poklepetala s predsednico države. FOTOGRAFIJE: MEDIASPEED.NET

Pred tokratnim gala večerom Fundacije Leona Štuklja in Miroslava Cerarja v Ljubljani so predvajali dokumentarni film Zmaj iz Kosez, posvečen kapetanu zlate slovenske košarkarske reprezentance iz leta 2017. Od uspešne tekmovalne kariere se je Dragić uradno poslovil konec avgusta v razprodanih Stožicah in zbiranje sredstev začel s to Nočjo zmaja.

Na dogodku nista manjkala niti predsednik Uefe Aleksander Čeferin in žena Barbara.

»Leto 2024 si bom zapomnil za vedno. Ne le zaradi svoje poslovilne tekme, ampak tudi zaradi vloge ambasadorja dobrodelnosti. Šport nas oblikuje, predvsem pa nas združuje,« je dejal.

Na gala večeru je ambasadorsko palico za leto dni predal športni plezalki Janji Garnbret, dvakratni olimpijski zmagovalki. »Vlogo sem brez pomisleka takoj, ko mi je bila ponujena, sprejela, počutila sem se ponosno in bila počaščena. Obenem mi to predstavlja velik izziv in tudi v tej vlogi sem se takoj našla ... Vedno iščem načine, kako bi se izboljšala, ne le v steni, ampak tudi v življenju. Nisem še imela težav z motivacijo,« je povedala ob tej priložnosti. Večera so se udeležili mnogi znani obrazi iz sveta športa, zbrane pa je nagovorila tudi predsednica države Nataša Pirc Musar.

Janja je dejala, da bo poskušala slediti Dragiću in zbrati čim več sredstev v dobrodelne namene.

Večer sta odlično povezovala Anže Bašelj in Melani Mekicar.

Predsednik OKS Franjo Bobinac, ambasador Goran Dragić in Miroslav Cerar st.