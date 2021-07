Z dopusta se je oglasila Rosvita Pesek: to jo je pričakalo ob prihodu (FOTO)

Priljubljena voditeljica Odmevov te dni dopustuje pri severnih sosedih, natančneje v Vrbi na Koroškem. Kot je sporočila na facebooku, tudi tam pri gostih preverjajo, ali izpolnjujejo pogoj PCT, a da je to povsem preprosto.»Ja. Tako preprosto je to. Pri sosedih. Ob vstopu velik pano z napisom: 'Glede na trenutno veljavne predpise Vas prosimo, da vstopite le, če izpolnjujete enega od naslednjih meril – cepljeni (najmanj pred 22 dnevi), trenutno z negativnim testom, prebolevnik. Prisrčno dobrodošli,« je zapisala Peskova.Voditeljica nadalje pojasnjuje, kako je bilo preverjanje videti v praksi. »Die Virtin, birtinja po naše, te sprejme ob priložnostnem pultu, pozdravi v bolj okorni slovenščini (saj smo vendar v Vrbi ob Vrbskem jezeru) , pripravljeno imam aplikacijo Zvem, bežno jo ošvrkne...in potem na njihovem gostinskem vrtu ob jezeru preživim poldrugo uro v kavnih in sladkobnih užitkih. Ker sem pač radovedna, birtinjo še vprašam, zakaj ni pogledala še mojih osebnih podatkov (imena, rojs.datuma) je rekla, da je to ne zanima. Zanima jo samo ena barva na vrhu aplikacije, in to je zelena,« je še zapisala.