Z bagrom po naslov za najlepšo Slovenko

Minuli konec tedna so se v Lendavi, kjer bo potekal tudi finalni izbor, javnosti prvič uradno predstavile finalistke projekta Miss Slovenije 2024. Gala dogodek je potekal v Gledališki koncertni dvorani Lendava, predstavilo se je 14 lepotic.

Letošnje finalistke so Tara Tofaj (Kranj), Tjaša Žnidaršič (Kranj), Abbi Sušelj (Pivka), Pia Hribar (Dobrova), Neja Prosenjak (Slovenska Bistrica), Nika Kuzman (Ljubljana), Katja Omerzel (Krško), Allisa Pelko (Kranj), Helena Pokeržnik (Dravograd), Amadea Zupan (Sežana), Saša Poklukar (Gorje, Bled), Lara Senica (Grosuplje), Katja Zver (Lendava) in Ajda Nina Vivod (Nazarje).

Saša Poklukar je odlična bageristka.

Projekt Miss Slovenije deluje pod geslom Podpirajmo slovensko in povezujmo Slovenijo!

Katja Omerzel je predstavila svojo letos izdano knjigo.

Projekt Miss Slovenije, ki deluje pod geslom Podpirajmo slovensko in povezujmo Slovenijo!, v ospredje postavlja vrednote, kot so domoljubje, povezovanje in podpiranje lokalnih skupnosti ter vsega, kar je slovensko. Tako ni naključje, da so letos za najpomembnejše prizorišče projekta izbrali mesto na skrajnem vzhodu Slovenije, blizu slovensko-madžarske in slovensko-hrvaške meje. Lendava leži ob vznožju Lendavskih goric, nedaleč od reke Mure. Ima status narodnostno mešane občine, saj ob slovenskem prebivalstvu tam živi tudi avtohtona madžarska narodna skupnost.

»Simbolično je, da se finalna zgodba letošnjega projekta odvija prav v mestu, ki že stoletja živi vrednote sožitja in sodelovanja,« poudarja lastnica licence za Miss Slovenija Jelka Verk.

Helena Pokeržnik je navdušila z glasbenim nastopom.

14 deklet kandidira.

Drugačnost in edinstvenost

Vodilo letošnjega projekta pa je tudi Sodelujmo lokalno. »S tem geslom poudarjamo, kako pomembna je podpora domačim talentom, ustvarjalcem in podjetjem, ki gradijo njihovo skupnost. Vrednote projekta je začutil tudi župan Občine Lendava, gospod Janez Magyar, ki srčno podpira svojo skupnost,« je poudarila Verkova.

Miss Slovenije 2024 združuje področje turizma, podjetništva, kulturne in naravne dediščine, družbene odgovornosti in zgodbe lokalne skupnosti Občine Lendava. Dekleta bodo v sodelovanju z Galerija-Muzejem Lendava odkrivala kulturne zaklade mesta, z obiskom stolpa Vinarum pa bodo imele priložnost aktivno spoznati lokalni turizem in raziskovati svet kulinarike.

Prireditev je vodila Maja Čolić.

Tara Tofaj je zaigrala na violino.

Projekt spodbuja drugačnost in edinstvenost vključenih deklet, kar naredi prve predstavitve še posebno zanimive. Med nastopi so kandidatke predstavile svoje raznolike veščine in talente, zapele so, slikale, izvajale aikido, vozile bager ...

»Za izposojo bagra se zahvaljujemo podjetju Legartis, novemu poslovnemu partnerju projekta, ki je začutilo zgodbo povezovanja in skupaj z nami podira stereotipe. Hvala tudi gostitelju prenočitev, Termam Lendava, ki so s toplino in gostoljubnostjo odprle svoja vrata ter bodo finalistke gostile vse do finala, ki bo 10. januarja. Poslovni partner projekta, skupina Stroka.si, je poskrbel za prenos dogodka v živo,« sporoča Verkova. Predstavitve finalistk si lahko ogledate na uradnem youtube kanalu Miss Slovenije.