Vsestranska Klara Eva Kukovičič se rada loteva novih izzivov

Radijska in televizijska voditeljica na nacionalni televiziji, moderatorka številnih prireditev in dogodkov, podkasterka ter soustanoviteljica zagonskega podjetja Stableboy Entertainment Klara Eva Kukovičič je vsestranska ženska, ki je letos spomladi postala tudi avtorica. Izdala je namreč prvenec z naslovom Malo veš o zvezdah, ki je nastal po njenih dnevniških zapisih.

Marsikdo pa ne ve, da je simpatična rdečelaska, po poklicu prevajalka in predvsem ljubiteljica dobrih idej in srčnosti, prav tako vodja govorniške ekipe TEDxLjubljana. Slednji bo potekal ta petek v Ljubljani, Klaro Evo pa smo na njem prvič zasledili pred dvema letoma. Letos je na odru ne bomo videli kot govorko, temveč kot voditeljico. Poleg moderatorske vloge je tokrat prevzela še vodenje govorniške ekipe, kar pomeni, da je skupaj z ekipo drugih prostovoljcev pripravljala govornike na njihov najpomembnejši nastop na odru.

Na odru TEDxLjubljana se je prvič pojavila leta 2022.

»Ko sem prvo leto le od daleč spremljala delovanje društva TEDxLjubljana, so me povsem prevzele moč, energija in zagnanost takratnih članov, saj so to vrednote, ki jih zelo cenim pri ljudeh. Vsi člani so namreč stremeli k istemu cilju – ustvariti prostor in čas, v katerem bodo lahko ideje dosegle širšo množico. Prav ta srčnost članov me je tako prevzela, da sem se z veseljem pridružila ekipi. To je bila ena boljših odločitev v mojem življenju. In čeprav gre za prostovoljni projekt, smo vsi člani s čim poplačani – pa naj bodo to nova prijateljstva, nepozabne dogodivščine, razvijanje vodstvenih ali komunikacijskih veščin,« pojasni, kaj jo je tako navdušilo, da se je pridružila organizaciji.

Ideje, vredne širjenja

Obljublja, da bomo letos slišali različne govornike. »Vsem je skupno, da so izzivalci sprememb. Na odru Gallusove dvorane smo namreč želeli izpostaviti predvsem tiste ideje, ki izzivajo pozitivne spremembe v družbi ne glede na področje. Tako smo zajeli finančno pismenost, okoljevarstvo, vprašanje vrednot, tako lastnih kot družbenih, odnos do ranljivih skupin in medijev, ne nazadnje tudi moč iskrenosti in sprejemanja. Enajst govornikov in enajst izjemnih idej, vrednih širjenja,« pravi.

Kateri govor pa je doslej najbolj navdušil njo? »Zagotovo govor Aleša Vičiča, v katerem je povedal, da ni negativnih in pozitivnih čustev, temveč da je v vsakem občutku oziroma čustvu lahko nekaj pozitivnega. Tudi tista manj prijetna čustva, kot so žalost, jeza, razočaranje, imajo namreč lahko pozitivno noto, saj nas lahko spodbudijo k premisleku, akciji, iskanju rešitve ali osebni rasti.«