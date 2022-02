Vse težave na tem svetu izvirajo iz alfa samcev

Nova knjiga priljubljenega radijca Mihe Šaleharja, avtorja uspešnice Duh česa, že dviguje prah. Šalehar, večni pustolovec zmote, na pragu drugega polčasa v patetičnem priročniku za razumevanje priletnega alfa samca v 40 samoanalizah išče ključni odgovor, kako osmisliti prihodnost.

»Knjiga je ena taka rekapitulacija prve polovice življenja. Ti se rodiš in pri devetih mesecih te dajo v neke jasli. Od takrat te vzgajajo večinoma institucije, popularna kultura, marketing in tako naprej. In ti, ker si priden človek, delaš tako, kot so ti rekli. Narediš tisti faks, greš na banko po kredit, zaplodiš otroke, se ločiš, kupiš par avtomobilov na lizing, in če si relativno priden zasledovalec tega mita, ki so ti ga prodali, prideš do leta 45, kjer ugotoviš, da si nekako na aritmetični sredini življenja, pa da si vse kljukice odkljukal, tako kot so ti rekli. Jaz sem priden, zakaj se zdaj ne počutim ful dobro, če sem naredil vse, kar so mi rekli? In sem šel nekako skozi te zapise brskat malo po vzrokih, ki bi mi pomagali dojeti, v čem je sploh smisel živeti na način, kot nam rečejo, da moramo. Ker vsi to počnemo do neke mere,« Šalehar podrobneje opisuje svoje zadnje knjižno delo. Kdo oziroma kaj pravzaprav je alfa samec?

»Alfa samec je diagnoza, ki pesti svet,« je o naslovu knjige povedal Miha in se pošalil, da bi morali moški ustvariti gibanje, s pomočjo katerega bi si lahko priznali, da niso vsi alfa samci. »Vsi problemi na svetu izvirajo iz alfa samcev. ​Keith Richards, Aleš Hojs, Janez Janša, Dimitrij Rupel, Donald Trump, Boris Johnson … V resnici potrebujemo samo topel objem,« je še dodal.