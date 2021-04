Vroči Slovenki na nacionalki, komentarji pa: To prav trga (VIDEO)

Se še spomnite uspešnice Karmen Stavec Lep poletni dan? Leta 2003 je z njo zmagala na Emi. S to pesmijo v angleščini in naslovom Nanana pa je na evrovizijskem tekmovanju zasedla 23. mesto. Zdaj sta to pesem odpeli Alya in Nika Zorjan v oddaji V petek zvečer na TVS.







Slovenijo sta navdušili, objavljamo pa nekaj komentarjev (nelektorirano):



* Vau! Nora priredba ,vrhunske ste

* Aaaaaaaa kolk dobr cel dan poslušam oooooo

* To pa prav trga. Bravo Nika Zorjan & Alja

* Bravo punci

* Mega kombinacija!



