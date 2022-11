Vroče razkritje v Kmetiji: Seksala nisva, vse drugo pa

Gledalci Kmetije že dlje časa ugibajo, kaj se je v šovu dogajalo med Andreo Libič in Tomom Zupanom. Kljub temu da smo najprej mislili, da podrobnosti njunega razmerja oziroma tesnega prijateljstva ne bosta razkrivala, je Andrea po izpadu iz šova izjavila nekaj, kar je šokiralo vse: »Edino, kar lahko rečem, je, da nisva seksala, vse drugo pa sva,« je razkrila za Kmečki list, ki so ga prebrali vsi tekmovalci. Ob tem so vsi planili v smeh. Tomu, ki sicer romantično vez z Andreo še vedno zanika, pa je bilo precej nerodno.

Andrea nam je sicer pred dnevi zatrdila, da do Toma ne goji nikakršnih čustev. »Zadeva je takšna, ko si toliko časa zaprt v istem prostoru s tako malo ljudmi, preprosto iščeš najboljše ali najlepše v tej skupini, s katero živiš. Pri Tomu mi je bil všeč njegov način razmišljanja ... Ampak v zunanjem svetu sem ugotovila, da on ni moj tip moškega. Itak mislim, da bi to bila čista izguba časa.«

