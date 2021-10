Vražja Carmen s to izjavo razjezila kolegico v šovu (FOTO)

V šovuThe Real Housewives Slovenija: Vražje dame, ki ga lahko gledamo na Planet TV, je ena izmed šestih vražjih dam Carmen Osovnikar, ki se je borila za srce sanjskega moškega Gregorja Čeglaja. Svojo prepoznavnost je dobro unovčila, v novi šov pa je vstopila z željo, da pokaže, da ni tako strašna, kot si nekateri moški mislijo. Pravi, da je sicer stroga in neposredna, hkrati pa čustvena in romantična.



Kot vražja dama si želi, da bi spoznali pravo Carmen, in že v prvi oddaji Vražjih dam je razkrila, da si močno želi ustvariti družino. Iskreno jo skrbi, da nikoli ne bo imela otroka, to pa je razjezilo njeno kolegico iz oddaje Špelo Kastelic: »Če si otroka želiš, ga boš imela. Nikoli ne smeš reči, da nečesa nikoli ne boš imela. Vse bo ob pravem času, če je bilo pri meni, bo tudi pri tebi,« jo je popravila Špela. Kljub temu pa je Carmen priznala, da je rada glavna in da ima občutek, da se je moški bojijo. Da ne prenesejo žensk, ki nekaj imajo, nekaj delajo. Pravi, da ima visoke standarde, kakšnega moškega si želi, in da od tega ne odstopa. Andreja Medvedič ji je pomagala z nasvetom, da če bo lovila, se ji bo plen izmikal, bolje je biti lovljena. Prav Andreja pa je tista, ki je prva ugotovila, da je Carmen zelo občutljiva oseba, in se ji zdi, da jo mora kot starejša kolegica čuvati, poskrbeti za njo.



Sicer pa je razvpita Štajerka še priznala, da je svojega očeta videla le dvakrat v življenju – prvič pri sedmih letih in nato na svoji poroki, ko jo je oddal zdaj že nekdanjemu možu. Stike z njim je imela predvsem prek telefona, vendar ni del njenega življenja, čeprav je mama vedno lepo govorila o njem in spodbujala stike med njima.

Komentarji: