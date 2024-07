Lepa afna spregovorila o odnosu s hčerko: »Ko sem z njo, sem res z njo«

Lea Filipović, bolj znana kot Lepa afna, je na Instagramu razkrila nekaj podrobnosti iz osebnega življenja. Njena sledilka je opazila, da Lea promovira manj tujih izdelkov kot večina drugih vplivnežev, in jo povprašala o razlogih.

Priznala je, da enostavno nima dovolj časa, saj se veliko posveča svoji hčerki. »Ko sem z njo, sem res z njo in ne uspem delat nič drugega,« je zapisala na svoji zgodbi. Kot dodatna razloga je navedla, da sama izbira, s kom sodeluje, saj morata biti tako energija kot izdelek prava zanjo in to, da ima svoje izdelke, s katerimi služi, zato ni odvisna le od sodelovanj z drugimi.

Lepa afna spregovorila o otrocih in družini. FOTO: Zajem Zaslona

Poleg tega je razkrila tudi, da je hčerka močno navezana tako nanjo kot na očeta, »ampak mama je vseeno mama. Name je bolj,« je dodala. Drugega otroka zaenkrat še ne načrtuje, nekoč pa si želi imeti dva ali tri.