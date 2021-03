Voditelja sta se odpovedala prigrizkom in pivu, post je prinesel nekaj glavobola

V času, ko se piva ne pritaknem, sem ugotovila, da tudi kakšen kozarec vina ni tako slab.

Radijska voditeljains Hitradia Center sta tik pred koncem posebnega podviga. Ne za enega, ne za drugega menda ni bil prav lahek, a sta se izziva kljub temu lotila. In ne le to. Odločena sta, da ga izpeljeta do konca in kot je treba. Odločila sta se namreč za 40-dnevni post. V tem času sta se odpovedala svojima najljubšima razvadama. Alen je poskušal te dni preživeti brez manj zdravih prigrizkov, Anabel pa je namesto piva pila druge pijače. Alenu je najbolj trda predla brez čipsa, o tem, kakšna ljubiteljica piva je Anabel, pa priča tudi dejstvo, da je nekaj zadnjih let redno obiskovala sloviti Oktoberfest.Do odrešilnega konca ju loči še nekaj dni, nas pa je zanimalo, kakšni dnevi so za njima oziroma kako naporen je bil ta izziv zanju doslej. »Prvi teden mi ni bilo žal, se mi je zdelo celo dobro, ker sem se končno prisilil in odpovedal razvadi, ki me redi. Ampak bolj ko gremo proti številki 40, bolj pogrešam čips in ga kompenziram s čokolado,« pravi. Ali je torej njegova pot čisto pravilna ali pa majčkeno goljufiva, je težko soditi. A čokolada, navsezadnje, vendarle ne slovi po vsebnosti vitaminov. Tudi za Anabel prve dni izziv ni bil nič posebnega. Potem pa je prišel teden, ki ji je prinesel krizo. In tudi ona bržkone malo goljufa. »V času, ko se piva ne pritaknem, sem ugotovila, da tudi kakšen kozarec vina ni tako slab,« prizna. Njun post se sicer izteče na veliko noč, a se dvomljivci sprašujejo, ali bosta sploh zdržala vseh štirideset dni. Sicer pa ne glede na izid na njihovem radiu ni nikoli dolgčas. Znani so namreč tudi po tem, da se lotevajo nenavadnih izzivov ter stav in tokratni Alenov in Anabelin izziv ni ne prvi ne zadnji.