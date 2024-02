Vili Resnik v ŠOKkastu: Mene lahko vse vprašate, ni me sram (VIDEO)

Vili Resnik je glasbenik, ki živi svoje sanje. Že od malih nog je govoril, da bo nekoč slaven in to mu je resnično uspelo. V devetdesetih je postal pevec skupine Pop Design in njihov uspeh je bil neverjeten, ko pa se je podal na samostojno pot mu je uspelo nanizati kar nekaj hitov, leta 1998 pa je Slovenijo zastopal na Evroviziji s pesmijo Naj bogovi slišijo. Danes najbolj uživa med ljudmi, ko jih zabava in jim s svojimi nastopi popestri praznovanja različnih življenjskih prelomnic.

Negativni komentarji ga še vedno prizadenejo

Čeprav je iskren in brez dlake na jeziku, ga negativni komentarji še vedno prizadenejo, saj je tudi on samo človek. Pred kratkim je na splet objavil, kako igra kitaro in javil se eden izmed sledilcev, ki ga je dotolkel. Doma sem igral kitaro in nekdo je komentiral, kako to da meni sram, da tukaj igram kitaro medtem ko ljudje nimajo za živet.« Takšni ne vmesni komentarji ga še vedno vržejo iz tira.

Mama mu je govorila, da ne zna peti. FOTO: Marko Feist

Mama mu je govorila, da ne zna peti

Vedno, ko mu je dejala naj neha tuliti ji je odgovori: »Bolj kot se derem, več me plačajo.« Mu je pa ob praznovanju njegovega Abrahama priznala, da je ponosna nanj in na vse kar je dosegel, saj Vili res ni imel lahkega otroštva. Nekaj časa je preživel v rejniški družini in tudi pri babici na Dolenjskem, saj mama ni bila sposobna skrbeti zanj. Ko je kot mali fantek pomagal mami, ki je bila čistilka, je mimo prišel sošolec in Vili prizna, da se je ob tem počutil precej bedno in takrat si je rekel, da bodo ljudje še videli kdo je Vili Resnik.

Pozitivne energije mu ne zmanjka. FOTO: Marko Feist

Nova pesem prihaja marca, bo pa v bolj umirjenih ritmih. Razkril je tudi, v kakšnih odnosih sta z Miranom Rudanom in kdo je bolj prizanesljiv do koga. Pa o pozitivni energiji in delu na onkološkem oddelku, kjer se je srečal s smrtjo. Nikoli mu ni bilo težko delati in tudi po napornih vikendih je vedno znal razvedriti paciente. Takrat se je naučil, kaj za življenje pomeni pozitivno razmišljanje. Vse to in še več v novem ŠOKkastu.

Oglejte si še izbor ostalih ŠOKkastov, ki vas čakajo v naši zbirki.