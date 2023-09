Vidno pretresena slovenska starleta po pretepu ne more premikati roke

Pred dnevi smo pisali, da je neznanec v Beogradu pretepel slovensko starleto Denise Dame, ki je v srbski prestolnici našla svoj dom. Odhajala je z rojstnega dne svojega prijatelja in niti slutila ni, da se ji bo v trenutku vse spremenilo v nočno moro. Pojasnila nam je, kaj se je dogajalo.

»Zgodilo se je ponoči iz nedelje na ponedeljek, ko sem odhajala z rojstnega dneva in sem stala na parkirišču, da bi poklicala taksi. Do mene je pristopil moški in me ogovarjal z neprimernimi seksualnimi komentarji in vabili, naj grem z njim. Ko sem ga zavrnila, je postal zelo agresiven. Začel me je brcati, tepsti in vleči po tleh. Ne spomnim se vsega, ker sem se skušala ubraniti. Mi je pa nekako tako močno povlekel roko, da je ne morem ne dvigniti, ne premikati. Poškodovana je na več delih,« nam je povedala pretresena Denise, ki mora zdaj nositi opornico.

Primer prijavila policiji

Pravi, da napadalca ne pozna, ob njem pa je bilo še nekaj drugih moških. Vse je tudi prijavila beograjski policiji. »Policija se zelo trudi, da bi našla tega napadalca, ki je imel še nekaj prijateljev okrog sebe. Tako da sem bila na žalost v manjšini. Ampak se ne dam in upam, da bo pravici zadoščeno. Zelo sem hvaležna zaposlenim na policiji in v zdravstveni ustanovi, ki so dobro poskrbeli zame in so bili vsi zelo prijazni,« pravi.

Ker desne roke ne more premikati, ima težavo pri vrsti opravil, od oblačenja dalje, a kot pravi, ima srečo, da je ob njej pomoč. »Sem s svojim ljubimcem, ki je visok dva metra in je ves v mišicah, zato se počutim varno in mi tudi pomaga pri opravilih. Vse bo ok,« sporoča Denise, ki je na instagramu pod vsako od novejših objav zapisala ključnik stop nasilju nad ženskami.

Skrbi jo, da bi se lahko incident ponovil, a pravi, da ne more živeti v strahu. »Kamorkoli grem, imam za zdaj ob sebi spremstvo. Malo bolj sem že pazljiva, a ne morem živeti v strahu, zato ne bom pustila, da me napadalec uniči. Jaz sem bom svoje življenje krojila sama,« je odločena Denise.