Slovensko starleto pretepli v Beogradu: razkrila, kaj se je zgodilo (FOTO)

Slovenska starleta in nekdanja udeleženka srbskega resničnostnega šova Zadruga Denise Dame je bila po poročanju srbskih medijev »brutalno napadena in pretepena«. Napad se je zgodil na enem izmed beograjskih splavov, zaradi poškodb pa so jo morali odpeljati na urgenco. Denise Dame je za spletni portal republika.rs pojasnila, kaj se je zgodilo.

Kako bi se končalo, če ji ne bi priskočili na pomoč

»Odhajala sem z rojstnodnevne zabave svojega prijatelja in čakala sem na taksi. Medtem je do mene stopil moški in me vprašal, ali sem tista iz Zadruge, in nadaljeval z nesramnimi komentarji. Ko sem mu rekla, naj neha, je postal agresiven. Začel me je vleči po tleh in tepsti. K sreči so bili blizu ljudje in so mi pomagali ter poklicali policijo,« je za srbski portal povedala Denise.

Poškodbe na nogah. FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram

Kot pravi, je utrpela poškodbe na roki in nogah. Na urgenco je prišla z močnimi bolečinami, zdravniki pa so ugotovili, da ima poškodbo komolca, natančneje kontuzijo komolca in nadlahtnice.

Ne skrbite zame, jaz sem borka

»Še vedno me močno boli. Roke ne morem premikati, na nogah pa imam številne poškodbe. K sreči imam ob sebi ljudi, ki skrbijo zame in mi pomagajo v teh težkih trenutkih. Ampak ne skrbite zame, jaz sem borka, tako da bom zdržala tudi to agonijo,« je povedala Denise, ki se je očitno preselila nazaj v Beograd.