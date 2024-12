Veste, kdaj je otrok donošen? Pravilni odgovor je našemu športniku prinesel 20.000 evrov!

Slovenski tekvondoist Ivan Trajkovič, ki je Slovenijo dvakrat zastopal na olimpijskih igrah, leta 2012 in 2021, je zablestel z zmago v kvizu Joker Televizije Slovenija. V oddaji je navdušil z znanjem in za zmago prejel ček v višini 20.000 evrov.

»Kar naval adrenalina sem dobil, ko sem slišal vprašanje, sem poznal odgovore, še preden so bili ponujeni,« je Trajkovič povedal ob zmagi na kvizu.

S partnerico Tejo se strinjata, da se mora za to, da je pravilno odgovoril tudi na zadnje vprašanje, ki se je glasilo, kateri teden nosečnosti je otrok donošen, zahvaliti predvsem sinu Maksu. »V bistvu je Maks rešil to vprašanje. Če ne bi imel Maksa, ne bi nikoli v življenju vedel, kdaj, pri koliko tednih je otrok donošen. Sem bil dokaj vključen v celoten proces nosečnosti, kolikor sem pač lahko kot moški, tako da mi je to ostalo.«

»Kvize imam rad, veliko jih gledam, tudi tuje, ne samo naših,« je dejal in v smehu dodal: »Imam polno glavo podatkov, ki mi ne bodo nikoli prišli prav nikjer drugje kot na kvizih.«