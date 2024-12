Veliki finale Miss Slovenije: lepotice odštevajo dneve

Finalistke za miss Slovenije bodo najbolj prazničen mesec v letu preživele v pričakovanju še enega velikega dne, finala projekta Miss Slovenije, ki bo zgodil 10. januarja v Gledališki in koncertni dvorani v Lendavi. Slogan letošnjega izbora je Sodelujmo lokalno.

Projekt Miss Slovenije se je povezal z več lokalnimi podjetji, ki finalistkam ponujajo priložnosti za razvoj na različnih področjih. Dekleta so tako obiskala lendavska podjetja Martmetal, Barting in Legartis ter se okrepčala v znani restavraciji Bella Venezia.

V podjetju Barting so jih lepo sprejeli.

Predstavitev in glasovanje V Slovenskih novicah bomo naslednji teden v četrtek predstavili šest finalistk, v petek še preostalih sedem. Za svojo favoritko boste lahko glasovali z glasovnico, ki bo prvič objavljena v soboto, 21. decembra, ali po spletu na slovenskenovice.si.

Ključ do uspeha

V podjetju Martmetal so spoznale, kako sta natančnost in inovativnost ključ do uspeha. V podjetju Barting sta jih navdušili srčnost in predanost delu, medtem ko so v restavraciji Bella Venezia uživale v izvrstni kulinariki. Dan obiskov so sklenile pri podjetju Legartis, kjer so se predstavile zaposlenim in uživale v prijetnem druženju. Finalistke so, je dejala lastnica licence Miss Slovenije ​Jelka Verk, ponovno občutile moč lokalne skupnosti.

Lačne želodčke so v slogu potešili v restavraciji Bella Venezia.

»Letošnji slogan Sodelujmo lokalno želi opomniti na pomembnost podpore lokalnim zgodbam in povezovanja skupnosti. Skupaj lahko ustvarimo prihodnost, ki temelji na sodelovanju, medsebojnem spoštovanju in podpori,« poudarja Verkova. Dodaja še, da bodo kmalu razkrili tudi letošnjo krono, ki prav tako sledi rdeči niti lokalnega sodelovanja, saj povezuje različna podjetja in umetnike.