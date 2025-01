Velik preobrat v šovu Sanjski moški, kjer ljubezen iščejo tudi tri Slovenke (FOTO)

Nova sezona šova Sanjski moški Hrvaške prinaša preobrat, ki ga še nismo videli – v tej sezoni bosta kar dva sanjska moška, so sporočili s POP TV. Simpatičnemu Splitčanu Šimetu Elezu se bo namreč pridružil 36-letni Beograjčan Miloš Mićović, ki je popolna kombinacija intelekta in umetniške duše.

Miloš ni tipičen moški, še navajajo v sporočilu za javnost. Čeprav je znan obraz iz reklam, serij in modnih kampanj in je bil leta 2011 mister Srbije, pravi, da je njegova prava strast umetnost. Je ljubitelj poezije, doslej je izdal dve zbirki in že pripravlja tretjo. »Poezija je moj svet, moj izhod. Pišem o vsem – od ljubezni do nostalgije. Navdih najdem v življenju, čustvih in vsakdanu,« razkriva Miloš. Po izobrazbi je inženir.

Morda bo bodočo ženo spoznal prav v novi sezoni Sanjskega moškega. Ga bo prepričala katera od Slovenk? V šovu bodo tokrat sodelovale seksologinja Maja Grintal, simpatična nekdanja voditeljica Suzana Bajrić in študentka matematike Vanja Stanojević.