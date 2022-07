Veličastna dobrodelnost: ples, ki je privabil skoraj sto petičnih gostov

Anin ples, ki se ga tradicionalno udeležijo veljaki slovenske družabne in gospodarske scene, se je po dveh letih premora zaradi epidemije znova odvil v prekrasnem ambientu Kristalne dvorane Grand hotela v Rogaški Slatini.

Letošnji dobrodelni prispevek s plesa so namenili Varstveno-delovnemu centru za osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, Enota Šmarje pri Jelšah. FOTOGRAFIJE: MEDIASPEED.net

S svojo častitljivo, skoraj 200-letno tradicijo in odličnostjo izvedbe utrjuje status enega najbolj prepoznavnih družabnih dogodkov z dobrodelnim poslanstvom v Evropi. Anin ples, ki ga organizira Rotary Club Ljubljana Emona, vsako leto svoje obiskovalce vsaj za trenutek popelje v nepozabno glasbeno in plesno preteklost Rogaške Slatine.

Zgodovinskemu bistvu plesa, ki temelji na lepoti in ljubezni, organizatorji vedno znova dodajajo sodobne elemente prestižnosti in elegance ter na ta način povežejo sedanjost in preteklost. Letošnji dobrodelni prispevek je namenjen Varstveno-delovnemu centru za osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, Enota Šmarje pri Jelšah.

Za vrhunsko kulinarično in enološko doživetje je letos poskrbela Hiša kulinarike Jezeršek, vina je tudi letos izbral predsednik Društva za razvoj pivske kulture Sommelier Slovenije Ivan Peršolja. Za nepozaben kulturni program so poskrbeli violinistka Marija Terezija Kolman, sopranistka Sabina Cvilak, tenorist Aljaž Farasin, baletna solista Kenta Yamamoto in Erica Pinzano, še posebej pa sta navdušili zvezdi v nastajanju, mlada violinistka Patricija Avšičin in pianist Mak Muni Mihevc. Večer se je sklenil z veličastnim ognjemetom.