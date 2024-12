Vedeževalec Blaž v Celju dobil največ vprašanj o spletnih goljufijah

Nedavno je največje celjsko nakupovalno središče gostilo poseben dogodek, ki je privabil množico obiskovalcev. Medse so povabili znanega vedeževalca Blaža, a do njega so lahko prišli zgolj tisti, ki so v eni od prodajaln opravili nakup v višini več kot 20 evrov.

Po gneči sodeč je bilo takšnih zelo veliko, številni pa so bombonček oziroma pogovor z vedeževalcem tudi izkoristili. Postavili so se v vrsto in potrpežljivo čakali na svojih nekaj minut, da jim je Blaž pogledal v prihodnost. Pred odrom, na katerem je vedeževalec tudi zapel, se je vila dolga vrsta mlajših in starejših, vedeževanje pa je trajalo več ur.

»Z obiskom sem zelo zadovoljen. Bilo je sicer naporno, a zelo luštno. Obiskovalci so mi postavljali dobra in zanimiva vprašanja, kar kaže na to, da so pripravljeni razmišljati o svoji prihodnosti in iskati odgovore. Najpogosteje pa so mi zastavljali vprašanja, vezana na spletne goljufije,« je misli ob zaključku dogodka strnil najbolj znani vedeževalec v naši deželi.