Vedeževalec Blaž preživlja težke trenutke: Nikoli ne bom pozabil tega ...

Vedeževalec Blaž Knez te dni preživlja težke trenutke, saj ga je doletela smrt v družini. Kot smo izvedeli, je izgubil očeta. Je pa Blaž na lastni koži izkusil znani rek, da prave prijatelje spoznaš šele v nesreči.

Tistim, ki so mu v težkih trenutkih stali ob strani, je ob tej priložnosti namenil besede, ki sežejo do srca. »Nikoli ne bom pozabil tega, da ste mi stali ob strani, ko mi je bilo najtežje. Imam kar nekaj izkoriščevalskih ljudi, ki so dobri z mano samo takrat, ko potrebujejo uslugo in korist, denar. In takšnih ljudi ne potrebujem v življenju,« je zapisal na instagramu.

Blažu iskreno sožalje izrekamo tudi v našem uredništvu.