V znamenju sodobne produkcije (FOTO)

Slovenski mediji, predvsem radio, televizija in tisk, se zadnje čase ukvarjajo sami s sabo in z implementacijo novih tehnologij. Podkasti so prav gotovo iznajdba, ki jo prakticirajo vsi, ki dajo kaj nase, tudi nekdanji predsednik republike Borut Pahor. Izpraševal ga je legendarni radijec in televizijec, zadnje čase pa tudi pisatelj Miha Šalehar.

Radijec in pisatelj Miha Šalehar je gostil nekdanjega predsednika in podkasterja Boruta Pahorja. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Pogovor je požel veliko zanimanja, prav tako ekipa Radia Ga Ga, ki se je v Cukrarni na drugem Avdiofestivalu poklonila svojemu nedavno preminulemu idejnemu očetu Sašu Hribarju. Delavnice, razprave in predvsem druženje medijskih delavcev ob botrstvu RTV Slovenija dajejo vedeti, da ustvarjalci še zdaleč niso rekli zadnje.

Radijski ustvarjalci so se na pobudo Radia Slovenija in ob podpori ministrstva za kulturo ter medijske zbornice pri GZS združili v razvojni projekt Radioplayer Slovenija, katerega glavni cilj je krepitev radijskega trga in ohranitev položaja radia ob razmahu tehnologije.

Znana podkasterja Ciril Komotar iz Atmosfercev ter Nina Gaspari iz Lovim ravnotežje FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Zdaj že oba nekdanja predsednika DNS Matija Stepišnik in Petra Lesjak Tušek FOTO: MP Produkcija/pigac.si