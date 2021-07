V visoki družbi: poglejte, s kom so ujeli Janšo (FOTO)

Eden izmed najbolj znanih ptičev v Sloveniji je bil opažen v visoki družbi. Nanduja Nina in Nande s stalnim prebivališčem na kmetijiv Škofljici sta srečala ultramaratonskega plavalcain predsednika vladePtiči, za katere velja, da se jih, ker so zelo plašni, ne da udomačiti na način, kot je to uspelo njegovemu skrbnikuCetinu, je osvojil srca obeh, če sodimo po objavljenih fotografijah.Sta pa nanduja na dobri poti, da spoznata vse predsednike parlamentarnih in neparlamentarnih strank. Tako sta v srečanje že privolila prvak SNSin šef NSi