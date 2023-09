Kaj danes počnejo zmagovalci šova Slovenija ima talent?

To nedeljo se začenja nova (že deveta) sezona priljubljenega šova Slovenija ima talent. Zdi se, da bo ta še posebej zanimiva. Kot so zapisali na 24ur.com, so na adicijskih oddajah kar šestkrat uporabili zlati gumb. To se ni doslej zgodilo še nikoli in kaže na to, da bomo videli zares veliko izjemnih talentov. Ta šov je doslej na slovensko medijsko sceno izstrelil osem zmagovalcev. Večina njih se z dejavnostjo, s katero so se predstavili, še naprej ukvarja.

Lina nastopila na več tekmovanjih

V prvi sezoni šova je zmagala takrat le 7-letna Lina Kuduzović, ki je gledalce navdušila s svojim petjem. Lina se je tudi po tem šovu ukvarjala z glasbo in kot lahko vidimo na njenem instagram profilu, se še danes. Med drugim je leta 2015 nastopila na otroški Evroviziji, leta 2020 pa tudi na tekmovanju EMA, kjer je zasedla drugo mesto.

Zmagovalka leta 2013 Alja Krušič se je po šovu še naprej ukvarjala z glasbo. Med drugim je posnela videospote za skladbe Cocktail, Roza Poletje in V resničnosti. Še danes pa nastopa.

Sledilce pridno obvešča

Glasbeno zelo aktivna je še naprej tudi Jana Šušteršič, ki je v šovu Slovenija ima talent zmagala s skladbo Rolling in the deep. Svoje sledilce na instagramu pridno obvešča o svojih glasbenih korakih.

V prvih sezonah šova so zmagovale samo pevke, nato pa je na sceno stopil Jernej Kozan, ki je zmagal kot prvi plesalec. Tudi on je bil po zmagi v šovu Slovenija ima talent še naprej plesno aktiven. Tekmoval je v nemški različici šova ter hrvaški oddaji Supertalent, kjer je dobil zlati gumb. Kot je razkril na instagramu, v zadnjih nekaj letih ni nastopal, prvi nastop po triletnem premoru je imel letos aprila.

Kot lahko vidimo na posnetkih na družbenih omrežjih, sta se po zmagi v šovu z glasbo še naprej ukvarjala tudi člana godalnega dua WildArt, Lenart Prek in Timotej Willewaldt. Timotej na družbenih omrežjih deli posnetke s svojih zadnjih nastopov.

Dobila vlogo v predstavi cirkusa Cirque du Soleil

Plesalka Tjaša Dobravec je zelo aktivna. Še naprej izvaja vrtoglave plesne točke. Po šovu ji je uspelo dobiti tudi glavno vlogo v predstavi cirkusa Cirque du Soleil, kar je lepa potrditev njenega talenta in trdega dela.

Velik pečat na slovenski glasbeni sceni je pustila Maja Keuc, ki je nastopila v prvi sezoni šova Slovenija ima talent in zasedla drugo mesto. Čeprav ni posegla po najvišjem mestu, se zdi, da je udeležbo v šovu več kot odlično izkoristila. Leta 2011 je Slovenijo dobro zastopala tudi na Evroviziji, kjer je v finalu zasedla 13. mesto. Maja je glasbeno še danes zelo aktivna.

V prvi sezoni šova je nastopila tudi plesna skupina Maestro. Njen član Anže Škrube je za tem naredil odlično kariero izven naših meja. Sodeloval je tudi z glasbenim zvezdnikom Chrisom Brownom.