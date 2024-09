V ŠOKkastu je najbolj odmevala napoved smrti

Ko je pred dobrim letom v studio naše medijske hiše prišel Miha Hercog, nihče ni vedel, kaj pričakovati od podkasta. Po 60 epizodah je jasno, da Slovenci in Slovenke skrivajo zanimive življenjske zgodbe in da je življenje pod žarometi zelo pisano.

V srca poslušalcev se je najbolj vtisnil vedeževalec Blaž Knez, ki je podiral rekorde branosti in poslušanosti. Z razkritjem napovedi smrti si je prislužil veliko zanimanja. »Smrt se takoj navoha in pravi vedeževalec zna napovedati smrt in rojstvo,« nam je povedal. Niti župnik Martin Golob vas ni pustil ravnodušnih, najbolj priljubljeni duo pa sta bila zagotovo Fejmiča Gašper Bergant in Žan Papič.

Duhovnik Martin Golob nas je navdušil. FOTO: Marko Feist

Alya zajokala v studiu

Boleča življenjska preizkušnja Nine Grilc, vdove in mamice, ki je po moževi smrti ostala sama s tremi otroki. Nina Osenar je spregovorila o svoji borbi za življenje, Boštjan Dermol o žalovanju po ženini smrti. Gostili smo tudi zaljubljene pare, kot sta Uroš in Tjaša Steklasa pa duo Maraaya. In seveda komike z vseh vetrov, od Ranka Babića do Tanje Kocman, ki je prišla v duetu s Tino Gorenjak.

Nismo pozabili na slovenske pevke, ki so delile delčke svojih najlepših in najtežjih izkušenj v življenju. Alya, Natalija Verboten, Manca Špik, Rebeka Dremelj, Monika Avsenik, Maja Keuc in številne druge so se nam pridružile. »Ne vem, zakaj zdaj jočem,« nam je sredi pogovora dejala Alya, ki je razkrila, kako lepo ji je v življenju.

Alya je bila čustvena. FOTO: Marko Feist

Od žare do sveže pice

Gostje so s svojimi tremi osebnimi predmeti kar nekajkrat presenetili in celo šokirali. Salome je v studio prinesla pasjo žaro, člani skupine Flirrt pa toplo pico, ki jih spremlja v zaodrju nastopov. Navdušila je tudi najmlajša gostja Gaja Filač, ki s svojo zrelostjo zagotovo daje glas mlajšim generacijam. Pa voditelji, pevci in vsestranski umetniki, kot je Damjan Murko.

V studio sta prišla tudi Goran Hrvaćanin pa Igor Mikić, ki navdušuje s svojo pozitivno energijo. Seveda nismo pozabili na legendarne glasbenike, kot so Alfi Nipič, Andrej Šifrer, Vili Resnik in mnogi drugi. V novi sezoni prihajajo novi gostje, zato ne zamudite zanimivih in navdihujoči pogovorov.